Terremoto político en Paraguay: crisis por la salida de Santiago Peña

Quién gobierna Paraguay tras la fallida renuncia de Santiago Peña y mientras es sometido a juicio político

El escenario político continúa agitado en el Congreso de Paraguay , donde se registran intensos debates sobre la validez y el procedimiento del juicio político ante la renuncia presentada del presidente Santiago Peña , sumado a las dimisiones de altos cargos del gabinete, como el ministro del Interior, Enrique Riera.

El vicepresidente Pedro Alliana es el elegido por el Partido Colorado tras reunirse con Horacio Cartes, líder del oficialismo con quien estaba distanciado hace más de un mes. Pero el proceso al mandatario caído en desgracia demora la formalización del nuevo Ejecutivo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis por la caída de Ueno Bank, y el vicepresidente, Pedro Alliana, es el elegido para hacerse cargo del Poder Ejecutivo y completar el mandato, que vence en agosto de 2028.

La dimisión se produjo cuando la Cámara de Diputados trataba el juicio político contra el mandatario y el propio Alliana. Si bien el proceso al vicepresidente fue rechazado por 48 votos contra 30, el proceso contra Peña sigue en curso y este viernes debe comparecer, aún como presidente, ante el pleno del Senado. Queda por resolver si se atiende a su pedido de prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Si bien mantiene el cargo, el consenso absoluto del parlamento –al menos hasta el jueves– era avanzar en la destitución de Peña, ya sea vía renuncia o por el proceso judicial. La diferencia entre las dos cosas pasa en parte por el futuro del presidente: una renuncia le permitía conservar un ingreso como senador vitalicio, lo que la oposición rechazó de plano, mientras que el juicio político le quitaría ese privilegio.

SANTA FE | Viviendas de la Villa Olímpica: ingresos mínimos, requisitos y fecha del primer sorteo dlvr.it/TWCHSK https://t.co/UuQIK8Nh1T — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 5, 2026

Qué prevé la Constitución

Con la salida de Peña, el vicepresidente debe asumir la presidencia y, ante la vacante en su puesto, el Senado debe elegir a uno de sus miembros para ocuparla, aunque el Partido Colorado considera que puede tomar el cargo “cualquier ciudadano”. Según Rodolfo Friedmann, directivo de la fuerza política, el elegido sería Antonio “Tony” Barrios.

Si faltaran tanto el presidente como su vice, según una interpretación de la Corte Suprema de 1999, el máximo cargo pasaría al presidente del Senado, luego al de Diputados y después al de la Corte, y el sucesor completaría el período sin elecciones presidenciales.

La caída de Ueno Bank y la devolución de fondos en Paraguay

El detonante de la crisis política fue el colapso del banco Ueno Bank, entidad que manejaba fondos estatales y una amplia base de clientes.

Investigaciones y detenciones: la Fiscalía formuló imputación contra 27 personas, entre ellos principales directivos de la entidad como Miguel Vázquez, ordenando la detención preventiva y el embargo de bienes.

Rescatando a los ahorristas: el Banco Central del Paraguay (BCP) activó la ejecución del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para comenzar la devolución gradual del dinero a los clientes afectados.

Impacto económico

La incertidumbre política y financiera impactó directamente en los mercados locales:

Presión cambiaria: se registra una importante alza en la cotización del dólar, impulsada por la liquidez inyectada al mercado tras las devoluciones de fondos del FGD y la incertidumbre institucional.

Caída de la moneda: el guaraní sufrió una marcada devaluación frente al dólar en las últimas jornadas.

Contingencia social y del clima

En el ámbito social, el país enfrenta alertas meteorológicas por lluvias intensas e inestabilidad climática que han causado anegamientos e inundaciones en departamentos del sur como Misiones. Las autoridades locales se encuentran desplegando asistencia médica y refugio para cientos de personas desplazadas.