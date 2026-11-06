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La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La Municipalidad realizará una actualización de su infraestructura tecnológica este 6 de noviembre, entre las 8 y las 14. Durante ese período, los canales oficiales disponibles para consultas y reclamos serán el Sistema de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y las redes sociales oficiales

6 de noviembre 2026 · 09:07hs
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La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La Municipalidad de Santa Fe informa que este viernes 6 de noviembre llevará adelante tareas de actualización de su infraestructura tecnológica. Por este motivo, la página web oficial y la aplicación App Santa Fe no estarán disponibles entre las 8 y las 14.

Los vecinos que requieran servicios de la Municipalidad podrán comunicarse al 0800 777 5000

Durante ese período, los vecinos que necesiten realizar consultas o presentar reclamos podrán comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana, a través de la línea gratuita 0800 777 5000, que continuará funcionando con normalidad. Asimismo, permanecerán habilitados los canales de contacto a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Una vez finalizadas las tareas de actualización, se restablecerá el funcionamiento habitual de los canales digitales.

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