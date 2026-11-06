La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

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Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre