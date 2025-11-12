Tigres de México prepara una oferta por una figura de River

Uno Santa Fe | River

Tigres de la UANL volvió a mostrar un fuerte interés por Miguel Borja y analiza presentarle una propuesta a River para incorporarlo en el próximo mercado

12 de noviembre 2025 · 18:51hs
Tigres de la UANL volvió a mostrar un fuerte interés por Miguel Borja y analiza presentar una propuesta formal a River para incorporarlo durante el próximo mercado de pases.

El delantero colombiano, de 32 años, se encuentra en la mira del conjunto mexicano desde hace varios meses, pero ahora las condiciones deportivas parecen abrirle la puerta a una posible salida.

Borja, con chances de dejar River

Desde River Plate confirmaron que escucharán ofertas, principalmente por el bajo rendimiento que tuvo el atacante en la última temporada. A lo largo del año, Borja disputó 48 partidos oficiales, sumó 2.213 minutos de juego y aportó 8 goles y 3 asistencias, números que no lograron cumplir las expectativas del cuerpo técnico y de los hinchas.

El delantero se había afianzado como titular durante el ciclo de Martín Demichelis, donde mostró su mejor versión y fue una pieza clave en varios encuentros decisivos. Sin embargo, con el regreso de Marcelo Gallardo al banco de suplentes, el rendimiento de Borja decayó y su protagonismo en el once inicial comenzó a reducirse de manera notoria.

Por su parte, Tigres busca reforzar su plantel de cara al próximo torneo de la Liga MX y considera que Borja podría aportar jerarquía y experiencia internacional al frente de ataque.

En los próximos días, la dirigencia mexicana podría enviar una oferta formal al “Millonario”, que evaluará las condiciones económicas y deportivas antes de tomar una decisión definitiva.

River Miguel Borja Tigres
