Desde el Banco Central anticiparon una fuerte baja de tasas y una reactivación del crédito

El director de la entidad monetaria, Federico Furiase, dijo además que se viene una etapa de acumulación de reservas tras la salida del cepo cambiario.

12 de noviembre 2025 · 20:04hs
La etapa que viene tras las elecciones incluirá una fuerte baja de tasas de interés y una reactivación del crédito, auguró hoy el director del Banco Central Federico Furiase, muy cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Con más apoyo político, con más apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito", destacó. Dijo que podrá haber "más crédito a familias y empresas, porque hay una macro ordenada, no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Lo que se viene es una caída de las tasas de interés que va a generar una reactivación del crédito”.

Reservas del Banco Central

El director del BCRA sostuvo que las claves de la política económica son bajar la inflación, acumular reservas y fomentar el crecimiento.

Según Furiase, tras la salida del cepo en abril, la “prioridad absoluta” fue bajar la inflación y romper a mitad de año el piso del 2% mensual, razón por la cual el Banco Central “no salió a comprar dólares dentro de la banda”.

“Logramos desacoplar el proceso de desinflación de la suba del dólar y de la suba del riesgo país, justamente por haber tenido orden fiscal”, explicó.

Este miércoles, se conoció que la inflación de octubre fue del 2,3% mensual versus 2,1% en septiembre. Furiase recordó que son las tasas de interés las fija el mercado, pero remarcó que, disipado el ruido político, “se desplomaron”.

“Con la macro ordenada, producto de lo que se fue haciendo y de la recuperación de la demanda de dinero que vamos a tener, vamos a generar los espacios para poder comprar dólares. Este es el resultado de un proceso virtuoso, porque se fueron generando los espacios macroeconómicos para poder hacer una compra de dólares en el marco de una recuperación de la demanda de dinero, sin tensionar la inflación ni el tipo de cambio dentro del régimen de flotación entre bandas, y sin necesidad de esterilización. Además, es independiente del pago de los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene“, señaló.

Swap con China y riesgo país

El funcionario explicó que el fortalecimiento del balance del Banco Central será independiente de los millones de dólares que tendrá que desembolsar la Argentina para pagarle a distintos organismos multilaterales de crédito e inversores, porque el país cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el swap con China y la baja del riesgo país, que permitirá “explorar” herramientas para hacer operaciones de recompra o refinanciación.

“Esta estrategia permitirá hacer frente a los vencimientos de 2026″, afirmó Furiase, quien fue el encargado de cerrar el evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó adelante este jueves en el Yacht Club de Puerto Madero.

Banco Central tasas crédito
