Gallardo, confiado en River para el Superclásico ante Boca: "Vamos a ganar"

El DT de River, Marcelo Gallardo, se mostró con confianza para lo que será el Superclásico ante Boca en La Bombonera por la anteúltima fecha del Clausura

El entrenador de River , Marcelo Gallardo , se mostró este miércoles por la tarde con confianza para lo que será el Superclásico del domingo ante Boca en La Bombonera por la anteúltima fecha del Torneo Clausura y aseguró que “vamos a ganar”.

Tras un primer ciclo lleno de éxitos que lo convirtieron en el entrenador más ganador de la historia de River, el oriundo del municipio bonaerense de Merlo inició su segundo ciclo en el segundo semestre del año pasado y está siendo para el olvido, atravesando su peor momento en estos últimos 10 partidos de los cuales perdió 8, quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil en cuartos de final y de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986179873162096720&partner=&hide_thread=false "ESTOY CONTENTO, ESTOY FELIZ... ESTA CRISIS VA A PASAR"



Marcelo Gallardo tras su renovación y en la previa del Superclásico pic.twitter.com/hU1OnxLP7R — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Por si fuera poco, los hinchas empezaron a silbar e insultar al plantel y el cuerpo técnico domingo tras domingo, aún más el último en la derrota ante Gimnasia La Plata en condición de local, previo a lo que será el Superclásico ante Boca de este fin de semana en el estadio La Bombonera.

En este contexto, el presidente Stefano Di Carlo anunció la renovación de contrato de Gallardo que sentenció al respecto del encuentro ante Boca: "Yo pasé por mucho en mi vida y por eso estoy convencido que vamos a ganar".

Gallardo, tras renovar en River

"Cada fin de temporada se hace una evaluación. No he ahondado en eso. Anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos: quienes estamos sentados acá, quienes acompañan en el término de estar cerca de lo que para nosotros sí es una o para mí tiene un gran valor, siempre se ha hecho una evaluación. Siempre me he comportado de esa manera", dijo Gallardo.

Y se explayó: "He tenido vínculos en diferentes gestiones mucho más duraderos y, sin embargo, siempre cada final de temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir, de cómo estábamos para seguir. En este caso preferimos hacerlo así, vamos año tras año. Estar atrapados a un vínculo extenso que tenga que ver con la no creencia o no convencimiento, sino que vamos revalidándonos todo el tiempo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986181131352346678&partner=&hide_thread=false "SOY UN PIBE DE RIVER, NO VOY A SALIR CORRIENDO POR UN MAL AÑO DEPORTIVO"



Marcelo Gallardo pic.twitter.com/Fi36v7ppGP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

En el mismo sentido, Napoleón indicó qué tendría que pasar para que decidiera dar un paso al costado: "Nadie está por encima de River. Ninguno. Pero estoy seguro de que por lo menos quien les habla, el deseo, las energías, las ganas y el empeño que le ponga a mi profesión y la pasión con la que encaro cada día va a ser el compromiso que voy a tener con el club hasta el día que me vaya. El día que sepa que no tengo esas mismas energías, esa misma pasión para afrontar un entrenamiento, para enfrentar un partido, le estaré en acuerdo totalmente conmigo y mi interior diciendo ese día habrá llegado. Pero no lo siento. Por eso estoy acá. Por eso tengo deseo y contento y feliz desde la continuidad".

Finalmente, se mostró optimista en que podrá levantar cabeza: "Desde la convicción con la que hablamos. El deseo de revertir la situación porque entiendo que la cosa va a cambiar. Esta crisis futbolística va a pasar. Va a pasar. Pasan como tantas otras cosas en la vida. Y eso me hace estar acá y asumir con la convicción que tengo para que todos volvamos a generar un espacio sano donde abrazarnos, donde poder dialogar, donde poder acompañarnos e ir para adelante", sentenció Gallardo.