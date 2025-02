Tinogasta: paisajes, volcanes y aventura para el Rally SARR 2025

En consecuencia, la provincia de Catamarca ha sido escogida como una de las anfitrionas para cada vez que se planifica el itinerario de esta competencia. Y, aún más específicamente la ciudad de Tinogasta que lo tiene todo para desafiar, al máximo de las capacidades, a todo competidor en una carrera de tipología rally raid. Así, este año, para el SARR Series 2025, no será la excepción a esta ya tradicional regla que se ha conformado, y Tinogasta tendrá un lugar central en el recorrido de esta carrera que se disputa en los próximos días.

Por lo tanto, al ser un punto crucial en el desarrollo del venidero itinerario, es para destacar tanto las características topográficas con las que se enfrentarán los participantes en su paso por Tinogasta que, asimismo, son atracciones turísticas inigualables.

Así, con el sentido de la carrera dirigiéndose desde el sur (largada en San Rafael, Mendoza) hacia el norte (final en La Rioja capital), los competidores llegarán a Tinogasta sobre el final del recorrido, pero se encontrarán con uno de los momentos de máxima dificultad, ya que en los alrededores de la ciudad hay toda clase de terrenos que son de los más atractivos del mundo para realizar una prueba de estas características. Pues antes de llegar a suelo tinagasteño, los participantes se toparán con las tan complejas como espectaculares dunas de Tinogasta, con su tonalidad más bien oscura y textura variable de acuerdo a las temperaturas, lo que lo convierte en uno de los mayores atractivos de la región.

capilla tinogasta.png El Rally SARR 2025 llega a Catamarca.

No obstante, y una vez que cada competidor hayan podido “surfear” esas impresionantes montañas de arena, el terreno no da tregua, y también tendrán que lidiar con vastas cañadas y cañadones, generados por ríos secos que se conforman con la característica piedra cordillerana, y que pueden generar múltiples inconvenientes mecánicos si no se transita con mucho cuidado.

A su vez, a todas estas características geográficas, topográficas de absoluta belleza, se les suma una altura promedio de 1200 metros sobre el nivel del mar, y la presencia permanente de la impactante Cordillera de los Andes, que flanquea todo el recorrido.

Por último, cabe destacar que los autos y UTV’s) que arriben al campamento de Tinogasta -que estará situado en la plaza de la ciudad-, lo harán el día 27 de febrero, cumplimentando la etapa N° 5 que se largará en Villa Unión. A su vez, el día 28 de febrero dejarán suelo tinagasteño para continuar el recorrido hacia La Rioja capital.