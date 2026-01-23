Un club brasileño firma con una plataforma de adultos y debuta con una campaña contra la violencia de género

El Esporte Clube Vitória, uno de los pesos pesados del nordeste brasileño, arrancó la temporada con un patrocinador que pocos esperaban y una puesta en escena que dio vuelta las redes. La plataforma internacional de clasificados para adultos Skokka firmó como sponsor principal del club y eligió un debut que nadie va a olvidar: una campaña de concientización sobre violencia doméstica que intervino hasta la camiseta del equipo.

Firmar con una plataforma de adultos fue una apuesta arriesgada para el Vitória. Pero Skokka se presentó con un background difícil de refutar. La empresa opera hace más de 15 años en 29 países y es miembro fundador de ABIPEA, la asociación que regula la industria del entretenimiento adulto en Brasil.

El perfil tecnológico terminó de cerrar el acuerdo. La plataforma usa validación biométrica para perfiles de usuarios con Incode, el mismo estándar que usa la banca digital, y el sistema Thorn Safer, una inteligencia artificial desarrollada por la organización de Ashton Kutcher y Demi Moore para detectar y bloquear material de abuso infantil. Además, tiene la calificación máxima en Reclame Aqui, el Trustpilot brasileño, con una tasa de resolución de casos superior al 90%.

La campaña que recorrió Brasil

Para el debut en el Campeonato Baiano - torneo regional que sirve de previa al Brasileirão -, Skokka y el Vitória prepararon una acción que se viralizó en redes en cuestión de horas. Los jugadores saltaron a la cancha con los buzos cerrados hasta el cuello. Recién después del himno se los quitaron y revelaron la camiseta oficial: la clásica roja y negra, pero intervenida con manchas violetas que simulaban hematomas de violencia doméstica.

Los falsos moretones no estaban puestos al azar. Costillas, brazos y torso: las zonas donde las estadísticas forenses marcan que las mujeres reciben la mayoría de los golpes. La campaña "Sinal Roxo" (Señal Violeta) se completó con banderines de córner, cinta perimetral, brazalete de capitán y pantallas gigantes. El estadio Manoel Barradas de Salvador de Bahía se vistió entero con el mensaje.

Respaldo oficial y alianza con una ONG

La iniciativa no quedó solo en lo visual. La campaña forma parte de una movida de escala nacional llamada "Femicidio Cero" impulsado por el Gobierno de Bahía, con el apoyo de la Federación Bahiana de Fútbol y la Secretaría de la Mujer, que replicó los materiales en sus canales oficiales.

Skokka además mantiene desde enero de 2025 una alianza con la ONG Fala Mulher, similar a organizaciones argentinas como La Casa del Encuentro, que brinda refugio, apoyo psicológico y asesoría legal a víctimas de violencia de género.

Vuelos chárter para toda la temporada

El acuerdo también resuelve un dolor de cabeza clásico del fútbol brasileño: la logística. Brasil tiene dimensiones continentales y un partido de visitante puede implicar más de 3.000 kilómetros de viaje. Skokka va a financiar los vuelos chárter del plantel masculino, femenino y de baloncesto durante toda la temporada 2026. En un campeonato tan largo como el Brasileirão, sacarse de encima las escalas y las horas de aeropuerto es una ventaja que se nota en las piernas a la hora de entrar a la cancha.

Un modelo que mira de reojo el fútbol argentino

En el fútbol sudamericano, conseguir patrocinadores que cumplan lo que prometen y se queden más de una temporada es casi un deporte en sí mismo. En Santa Fe y Rosario el hincha lo sabe bien: sponsors que se bajan a mitad de torneo, acuerdos que hay que remar de nuevo cada seis meses, plata que nunca termina de llegar. El Vitória de Brasil cerró un acuerdo que le resuelve la logística aérea para todo el año, con un sponsor que mostró estructura financiera, certificaciones y agenda social antes de firmar. Para un fútbol regional que vive ajustando presupuestos sobre la marcha, no es un dato menor.