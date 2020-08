¿Un defensor paraguayo en la mira de Unión?

Con la salida confirmada de Jonathan Bottinelli, el técnico de Unión pretende un marcador central que venga a ser titular. Si bin se sumó al plantel Pablo Calderón, el Vasco Azconzábal quiere sumar un zaguero con recorrido el cual se ponga la camiseta y juegue.

Lo cierto es que la búsqueda no resulta sencilla y fueron varios los nombres que se mencionaron para ese puesto. Se decía que Azconzábal quería un central zurdo. No obstante, trascendieron jugadores que no tenían esa característica. Y en las últimas horas se informó que Unión tendría en el radar al defensor paraguayo Miguel Jacquet quien juega en Nacional de Uruguay.

Jacquet de 25 años y 1.87 ya tuvo un paso por el fútbol argentino el año pasado cuando vistió la camiseta de Godoy Cruz. Pero en enero de 2020 llegó a préstamo a Nacional de Uruguay, ya que su pase pertenece a un grupo inversor. Sin embargo no tuvo demasiadas chances de mostrarse y apenas disputó dos partidos con el equipo uruguayo.

Si bien es derecho, en muchos partidos se desempeñó como segundo marcador central, por lo cual en ese aspecto ya sea en línea de cuatro o en línea de tres puede cubrir el sector izquierdo. De esta manera no tendría problemas con el perfil a la hora de conformar el bloque defensivo.

El futbolista tiene contrato vigente, pero no está entre las prioridades del técnico Gustavo Munúa, por lo cual se está viendo si tiene chances de salir para tener continuidad. Es allí donde surge el interés de Unión por Jacquet. El defensor inició su carrera en Nacional de Paraguay en 2014 y estuvo en ese club hasta 2019. Además fue integrante de la Selección Sub 20 de su país.