Uno Santa Fe | Conicet

Un proyecto del Conicet utiliza inteligencia artificial para la detección del cáncer de mama

La plataforma MammoInsight del Conicet revolucionaría el diagnóstico temprano, estandarizando la calidad en la evaluación del cáncer de mama

22 de agosto 2025 · 11:30hs
La plataforma de detección del cáncer de mama que está desarrollando el Conicet revolucionaría la detección temprana

Grok IA X

La plataforma de detección del cáncer de mama que está desarrollando el Conicet revolucionaría la detección temprana

Un equipo de especialistas del Conicet está desarrollando MammoInsight, una plataforma web que utiliza modelos de inteligencia artificial para el análisis de mamografías digitales y la detección temprana del cáncer de mama. Es una herramienta que aumenta la precisión de los diagnósticos, alivia la carga de trabajo del personal de salud y facilita el acceso a evaluaciones de alta calidad.

Conicet inteligencia artificial cáncer mama web detección

El proyecto es liderado por Ernesto Rafael Pérez, profesional de la Carrera del Personal de Apoyo del Conicet en el Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (Iquiba-NEA, Conicet – Unne). La propuesta fue presentada en distintos concursos y fue finalista en el Premio IA Transformadora 2024 y en Ideatón Salud 2023 de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme).

La plataforma de MammoInsight está diseñada para analizar mamografías automáticamente, generando información clara para asistir a los profesionales de la salud en la toma de decisiones. “El objetivo es no solo mejorar la eficiencia, sino que también estandarizar la calidad de la evaluación médica en todos los centros de salud, aumentando las posibilidades de detección temprana y por lo tanto mejorando las tasas de supervivencia de los pacientes”, señala el líder del proyecto, Ernesto Rafael Pérez.

La incorporación de esta herramienta al sistema de salud puede aumentar la precisión en los diagnósticos, gracias a algoritmos avanzados que minimizan los errores y ofrecen resultados más confiables. De esta manera, se puede lograr automatizar parte del análisis de las mamografías, lo que aliviana la carga de trabajo para el personal de salud y permite centrar la atención en los casos más complejos.

Además, la plataforma facilita el acceso a una herramienta estandarizada y accesible en cualquier centro de salud, garantizando evaluaciones consistentes y de alta calidad para todas las pacientes. El objetivo principal es mejorar las tasas de supervivencia a través de una detección temprana y eficiente.

El proyecto del Conicet tiene en cuenta la privacidad de los datos médicos

Los desarrolladores del proyecto también tuvieron en cuenta la protección de la privacidad y la seguridad de los datos médicos. “Todos los análisis y procesos están diseñados bajo estrictos estándares de seguridad, garantizando que la información médica de las pacientes esté protegida en todo momento”, señala Pérez y asegura que no se utilizan datos para entrenar los modelos de IA sin el consentimiento explícito de las personas involucradas y que solo los profesionales de la salud autorizados tienen acceso a los resultados.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de pruebas e integración de módulos del sistema. El equipo de investigación está desarrollando una base sólida de investigación científica que permite crear algoritmos eficaces e innovadores en salud, modelos de inteligencia artificial funcionales, herramientas predictivas basadas en datos clínicos y aplicaciones. La iniciativa cuenta con una infraestructura híbrida segura que combina servidores locales y en la nube, además de dominios registrados y está estableciendo contactos estratégicos a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica del Conicet Nordeste.

Un componente clave de este desarrollo es el Subconjunto de datos de entrenamiento de MammoInsight para la clasificación de malignidad en mamografías, un dataset crucial para entrenar y validar el modelo de clasificación de malignidad de la plataforma. Este conjunto de datos está disponible en el Repositorio Institucional Conicet Digital.

Conicet inteligencia artificial web Cáncer mama
Noticias relacionadas
Conicet Santa Fe.

En una carta abierta el Conicet Santa Fe alerta por las consecuencias de las políticas nacionales en ciencia y universidades

Lo último

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Último Momento
Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Ovación
Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"