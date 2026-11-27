Alexis Eberhardt, el tirador santafesino, oriundo de San Carlos, se consagró campeón continental en rifle de aire a 10 metros durante el Campeonato de las Américas. Con 27 años, aseguró su lugar en Los Ángeles 2028 y volverá a representar a la Argentina en una cita olímpica

El deporte santafesino celebra un nuevo logro internacional. Alexis Eberhardt se consagró campeón en la prueba masculina de rifle de aire a 10 metros en el Campeonato de las Américas , disputado en Lima, Perú, y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 . De esta manera, el tirador oriundo de San Carlos se convirtió en el primer deportista argentino en asegurar su participación en la próxima cita olímpica.

Con 27 años, Eberhardt tuvo una destacada actuación en la final continental. Durante buena parte de la competencia se mantuvo entre el tercer y el cuarto puesto, pero logró cambiar el rumbo de la definición en la penúltima serie, cuando registró puntuaciones de 10,7 y 10,8 que le permitieron trepar a la primera posición.

En la última serie, el santafesino confirmó su gran desempeño con un disparo de 10,9 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y el pasaje olímpico a Los Ángeles 2028, donde los Juegos se desarrollarán entre el 14 y el 30 de julio.

¡ARGENTINA TIENE SU PRIMERA PLAZA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LOS ÁNGELES 2028!



ALEXIS EBERHARDT SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE AMÉRICA EN RIFLE DE AIRE 10M Y OBTUVO LA CLASIFICACIÓN OLÍMPICA. pic.twitter.com/qSrwsctNxr — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) November 26, 2026

Alexis Eberhardt volverá a competir en los Juegos Olímpicos

La clasificación conseguida en Lima marcará la segunda participación olímpica de Eberhardt. El tirador ya había representado a la Argentina en Tokio 2020, aunque no formó parte de la delegación nacional en París 2024.

En su primera experiencia olímpica, el deportista santafesino compitió en tres pruebas de tiro deportivo: finalizó en el puesto 33° en rifle de aire a 10 metros masculino, en el 34° en rifle tres posiciones a 50 metros masculino y en el 27° en rifle de aire a 10 metros mixto, donde compartió equipo con Fernanda Russo.

Su regreso a la máxima competencia del deporte mundial llega después de una temporada con importantes resultados. En los Juegos Suramericanos disputados este año en Santa Fe, Eberhardt consiguió la medalla de oro en rifle tres posiciones a 50 metros y la de bronce en rifle de aire masculino a 10 metros.

A esos logros se suma una trayectoria destacada en competencias regionales. En los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 y Asunción 2022 obtuvo otras cuatro medallas doradas y una de plata, consolidándose como uno de los principales representantes argentinos de la disciplina.

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Cómo es la disciplina en la que se destaca el santafesino

El tiro deportivo forma parte del programa olímpico desde los primeros Juegos modernos, celebrados en Atenas en 1896. Es uno de los nueve deportes fundacionales de la competencia y, desde entonces, solamente estuvo ausente en dos ediciones.

La disciplina exige una combinación de precisión, concentración y control, ya que los competidores deben acertar en blancos a distintas distancias y bajo condiciones específicas, tanto en pruebas individuales como por equipos mixtos.

Las especialidades de rifle y pistola, en las que compite Eberhardt, se desarrollan en polígonos cubiertos. Allí, los atletas deben realizar una cantidad determinada de disparos contra blancos fijos dentro de un tiempo establecido. El objetivo es conseguir la mayor puntuación posible, acercándose al centro de cada blanco.

Las pruebas presentan distintas variantes de acuerdo con la distancia y la posición de tiro. En algunas modalidades, los deportistas disparan de pie, mientras que en otras deben hacerlo arrodillados o tendidos.

Por su parte, las competencias de escopeta se desarrollan al aire libre y comprenden las modalidades de skeet y foso olímpico. En ambas, los tiradores deben acertar a discos de arcilla de aproximadamente 10 centímetros que se desplazan a más de 100 kilómetros por hora.

En el skeet, los objetivos salen desde dos estructuras ubicadas a diferentes alturas, conocidas como casa alta y casa baja, y se cruzan frente al competidor. En el foso olímpico, en cambio, los discos se lanzan de manera individual desde cinco posiciones diferentes.

Con el oro conseguido en Lima, Alexis Eberhardt vuelve a poner a San Carlos y a Santa Fe en el mapa del deporte internacional. Además, se aseguró un lugar en Los Ángeles 2028 y se convirtió en el primer argentino en obtener su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos.