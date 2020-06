"Unión es mi prioridad, pero aún no me ofrecieron renovar"

El capitán de Unión Jonathan Bottinelli finalizará su vínculo el 30 de junio. En reiteradas oportunidades manifestó su deseo que quedarse, pero por el momento no existen novedades. Los dirigentes rojiblancos están abocados a resolver la contratación del nuevo técnico, para luego definir la situación de los futbolistas. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 el experimentado defensor se refirió al tema.

"Por el momento no tuve comunicación con la dirigencia para hablar sobre mi renovación. Lo que sí me habían manifestado era que estaban esperando contratar al entrenador para que luego tomara las decisiones. Creería que están esperando definir la cuestión del técnico para después ver qué jugadores seguirán y quienes no, respecto a los que vencen los contratos. Yo tengo comunicación con los dirigentes respecto al tema salarial y lo de la pandemia. Pero no tocamos el tema contractual", comenzó explicando.

Para luego agregar "A mí particularmente no me llamaron de otros clubes, pero sí se pusieron en contacto con mi representante, quien me va comunicando los sondeos que realizan de distintos equipos. Pero yo estoy a gusto en Santa Fe, mi representante lo sabe, la gente, me aprecia mucho y eso es muy importante a la hora de decidir mi futuro. Yo manifesté siempre el deseo de continuar en Unión".

LEER MÁS: Unión rechazó la oferta por Troyansky, pero no hay que descartar su salida

Respecto al parate del fútbol indicó: "Se está haciendo bastante largo, complejo a la hora de entrenar, uno se mueve y trata de estar activo. Tengo 10 metros cuadrados para hacer algunas cosas, pero otras no las puedo hacer. Al estar en Buenos Aires estoy limitado, mis compañeros en Santa Fe ya pueden correr y hacer un montón de cosas, que yo no puedo. Eso me resulta un poco incómodo, ya que estoy en desventaja con mis compañeros y ni hablar con los futuros rivales".

Consultado por la vuelta a los entrenamientos opinó: "El fútbol argentino tendría que volver con todos los clubes al mismo tiempo, es una cuestión de fair play y de estar todos a la par. Ya llevamos mucho tiempo fuera de las canchas y que arranquen algunos clubes dos semanas antes que los otros, ya es una ventaja. A mí me gusta ganar en la cancha y prefiero que volvamos todos juntos y que gane el mejor. Esa es mi opinión".

LEER MÁS: Los detalles que separan a Azconzábal de Unión

A la hora de referirse a la indefinición del entrenador que venga manifestó: "Uno tiene que ver el contexto económico, los ingresos no son los mismos y no tener un entrenador resulta un beneficio económico. Pero por el lado de lo futbolístico, se podría ir trabajando con un entrenador para saber que es lo que quiere de cada jugador. Hay dos formas de analizar el tema, si lo contratabas a los dos días estaba bien desde el aspecto deportivo. Pero también el no tener un técnico es beneficioso porque hay que cuidar la economía".

Por último habló sobre su situación "Mi prioridad sigue siendo Unión, porque estoy muy contento en el club y la gente me aprecia mucho, eso es algo muy bueno para mí. Pero después dependerá de cómo van sucediendo las cosas, por ahora está todo tranquilo, ya que no hay grandes movimientos, solamente sondeos".