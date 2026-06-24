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Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

El plantel de Unión sigue con una pretemporada exigente en el predio, con dobles turnos y trabajos por bloques, mientras se aguardan algunas definiciones

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 16:23hs
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Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

Prensa Unión

La pretemporada de Unión avanza en el predio con una intensidad que ya empieza a marcar el pulso del receso. El cuerpo técnico de Leonardo Madelón decidió profundizar las cargas de trabajo, con dobles turnos y una metodología segmentada por bloques, mientras se está a la espera de definiciones en el armado del plantel.

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En una nueva jornada de entrenamientos se observó con claridad el cambio de ritmo: mayor exigencia física, tareas específicas según las posiciones dentro del campo y una planificación que divide los trabajos para optimizar respuestas individuales y colectivas. La idea es aprovechar el tiempo disponible, en un contexto donde el torneo todavía no tiene fecha de reanudación inmediata.

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Inquietud para Madelón en Unión por las inhibiciones

En paralelo, el club transita un escenario abierto respecto a su estructura deportiva. Una de las incógnitas pasa por la continuidad de Leonardo Madelón, cuya renovación se dilata y forma parte de las decisiones pendientes dentro del proyecto. Sin embargo, el foco no está únicamente en lo contractual. El mercado también condiciona el día a día. La posible salida de varios futbolistas, entre ellos la venta de Rafaela Profini, y las ofertas que comienzan a llegar por otros integrantes, generan un movimiento constante que obliga a la conducción técnica a trabajar con un margen de incertidumbre.

Ese panorama era previsible, pero no deja de impactar. Madelón observa con atención la situación, consciente de que podría perder parte de la base con la que pensaba sostener la estructura del próximo torneo. Como si fuera poco, en las últimas horas apareció un nueva inhibición que vuelve a encender las alarmas. El escenario, entonces, combina dos caras bien marcadas: por un lado, la tranquilidad de una pretemporada que permite trabajar con tiempo y orden; por el otro, la preocupación lógica de un plantel que todavía puede sufrir cambios importantes.

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En ese equilibrio inestable se mueve Unión, que intenta avanzar en su preparación mientras espera que el mercado y las decisiones internas terminen de darle forma definitiva al plantel que afrontará la próxima etapa de competencia.

Unión Leonardo Madelón pretemporada
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