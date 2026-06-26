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Luna Diale fue ofrecido a Unión en un mercado por ahora sin refuerzos

Mientras la dirigencia busca cerrar algunas ventas, a la par en Unión se buscan refuerzos y fue ofrecido Mauro Luna Diale. ¿Le gustará a Leonardo Madelón?

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 17:52hs
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Luna Diale fue ofrecido a Unión en un mercado por ahora sin refuerzos

Prensa Platense

El mercado de pases de Unión transita una etapa de análisis. Mientras la dirigencia busca concretar algunas ventas para fortalecer las finanzas, también avanza en el armado del plantel para el Clausura. En ese escenario, no solo se evalúan los apuntados, sino también los ofrecidos.

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Le ofrecieron a Unión un viejo conocido

Uno de ellos sorprendió por su pasado reciente en Santa Fe. En las últimas horas, Mauro Luna Diale fue ofrecido, aunque por el momento no existe una negociación formal. El mediocampista finalizará su vínculo con Platense a fines de este mes después de una temporada muy complicada. Las lesiones le impidieron tener continuidad y apenas disputó dos encuentros oficiales, sin goles ni lograr el protagonismo que esperaba tras su salida de Unión.

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Su ficha continúa perteneciendo al Akhmat Grozny de Rusia, que realizó una importante inversión para incorporarlo y que ahora pretende recuperar parte de ese dinero. Todavía existen cuestiones pendientes con aquella transferencia, en la que el propio presidente Luis Spahn tuvo que poner de su bolsillo para acelerar los trámites.

Mauro Luna Diale ya tuvo un paso por Uni&oacute;n.

Mauro Luna Diale ya tuvo un paso por Unión.

En este contexto, el director deportivo Santiago Zurbriggen mantiene abierto el abanico de opciones mientras espera que el mercado empiece a tomar mayor velocidad. El club sabe que primero necesita resolver algunas salidas para ganar margen de maniobra y recién después avanzar con incorporaciones.

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La última palabra, de todos modos, será de Leonardo Madelón. El entrenador conoce las limitaciones económicas con las que trabajará Unión durante este mercado y es consciente de que cada refuerzo deberá responder a una necesidad concreta, sin margen para equivocaciones. Por eso, el ofrecimiento de Luna Diale, de 27 años, quedó en evaluación. Su conocimiento del club y su calidad futbolística juegan a favor, aunque su escasa actividad durante el último semestre y las condiciones de una eventual operación también pesan en el análisis.

Unión Mauro Luna Diale Platense
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