"Unión tiene que buscar seguir en el plano internacional"

Más adelante reconoció que "por suerte me tocó convertir, obviamente uno trata de ayudar al equipo y una de las cosas de los delanteros es convertir goles, tanto como como el resto. Hay que seguir trabajando, uno no se conforma con lo que se hizo, siempre hay que pensar en más. Siempre intento ayudar al equipo y me hubiese convertir más goles, no se pudieron cumplir los objetivos pero hay que seguir trabajando".

García es consciente que las metas no se pudieron alcanzar, aunque deben seguir apuntando a mejorar. En este sentido disparó: "Creemos en la idea del entrenador, es un plantel nuevo con muchos chicos que están dando sus primeros pasos en Primera, los chicos con esa confianza para sumar minutos y que nos ayuden, uno cuando no salen bien las cosas tiene que seguir trabajando a full y estar a disposición del cuerpo técnico".

En relación a la eliminación de la última Copa Sudamericana, consideró que "son partidos de eliminatoria, se definen por algunas circunstancias. Con Bahía allá fuimos superiores pero perdimos y en Santa Fe ellos se vinieron a meter atrás y se nos hizo un partido muy duro, cuesta arriba, siempre merecimos más".

arsenal.jpg García fue uno de los goleadores que tuvo Unión en el trimestre anterior. Prensa Unión

El nuevo Unión intentará cambiar esa imagen en cuanto a los aspectos negativos, por eso el delantero no dudó en expresar que "vamos a tratar de ser un equipo más sólido y esperamos el inicio del torneo, el fixture, para saber los rivales que nos tocarán. Ya el torneo pasado se tendría que haber jugado con promedios y con descensos, se decidió así pero una vez que entramos a la cancha lo hacemos para ganar".

Si bien hubo poco tiempo de descanso, el exjugador de Arsenal apuntó que "desde lo físico no se perdió tanto, si bien ahora estamos trabajando en ese aspecto, también lo hacemos con pelota y en la parte táctica. Se continúa con lo que venimos, apuntando a mejorar en el día a día".

En la parte final, consultado sobre los futuros objetivos que se planteó el actual plantel rojiblanco, García añadió: "Estar en los planos internacionales de nuevo es algo que nos podemos plantear, está muy bueno. No sé cómo serán las clasificaciones pero es una idea que tenemos que proponernos. Unión tiene que buscar seguir en el plano internacional, es un objetivo que nos vamos a proponer".