A 22 años del debut con gol de Matías Donnet en Unión

El pasado lunes 24 de abril de 1998 debutó Matías Abel Donnet en la Primera División de Unión. El estreno del esperancino no fue uno más, ya que lo hizo con un gol frente a Platense, en el Ciudad de Vicente López, en lo que sería el inicio de una gran carrera como futbolista.

Llegó a Unión procedente de las divisiones inferiores de Rosario Central y enseguida comenzó a destacarse sobre el resto. Tuvo su estreno de la mano de Mario Nicasio Zanabria, pero encontró su plenitud en el equipo de la mano de Nery Alberto Pumpido, con aquella recordada gran campaña de 1999.

En su primera etapa en el club jugó 58 encuentros y convirtió 12 tantos, mientras que luego emigró al Venezia de Italia, que lo pagó 1.000.000 de dólares. Recaló en Boca, donde vivió la etapa más importante de su carrera, ya que fue campeón del Torneo Apertura 2003, de la Copa Libertadores y la Intercontinental de ese mismo año, y la Sudamericana 2004.

LEER MÁS: ¿Cómo es la situación salarial del plantel de Unión?

Sobre todo en la Intercontinental jugó un papel decisivo para el título que logró el equipo de Carlos Bianchi, ya que anotó el tanto del empate ante Milan en Japón y luego, en la definición por penales, convirtió uno de los tantos, con lo cual fue elegido como el Hombre del partido.

Su carrera continuó en el DC United de Estados Unidos (2006), luego pasó a Belgrano (2007), Newell's (2007/2009) y volvió a Unión para jugar en la "B" Nacional entre 2009 y 2010 (32 partidos y nueve goles). Emigró a Olimpia de Paraguay (2012/2011) y regresó al Tate en 2012/2013 (35 cotejos y tres goles). Volvió a salir del país para jugar en el Antigua GFC (2014/2015) y le puso punto final a su carrera en Juventud Unida de Esperanza (2016/2019). Actualmente se encuentra dirigiendo a la Séptima de Boca junto a Antonio Barijho.

Donnet_y_Bianchi.jpg Matías Donnet tuvo tres etapas con la camiseta de Unión, donde debutó hace 22 años.

En diálogo con Radio Sol (FM 91.5), recordó el momento de su debut: "El sueño de cualquier jugador es debutar en Primera, pero no sé si todos se imaginan marcar en el primer partido”.

Y agregó: “Nunca había visto el video del ingreso a la cancha. Unión estaba dentro del área, Zanabria me llama y yo fui como si nada, siendo pibe uno no se da cuenta de esas cosas, fue el momento más lindo de mi carrera futbolística”.

LEER MÁS: Bottinelli: "Madelón nos dijo que estaba cansado y mal anímicamente para seguir"

Luego se refirió al hecho más destacado de su carrera, como fue la final de la Intercontinental y admitió: “Todo el mundo habla de mi gol en Boca en Japón, pero ver mi ingreso a la cancha fue el momento más lindo. A uno se le vienen a la cabeza un montón de cosas. Me acuerdo cuando veníamos a dedo desde Esperanza… Son cosas que uno valora muchísima por todo el esfuerzo que hizo”.

image.png

Por último, el esperancino se refirió a su actualidad laboral y contó: “Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba. Yo estaba haciendo el curso de técnico, pero con la idea de ser ayudante. A la semana siguiente de las elecciones Raúl Cascini me mandó un mensaje y me preguntó si quería dirigir. En mi casa me dieron el OKk y me dijeron que vaya a probar, al principio es mucha incertidumbre, pero la verdad que es muy lindo. Boca creo que está por encima todos a nivel nacional”.