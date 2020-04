¿Cómo es la situación salarial del plantel de Unión?

Uno de los temas candentes de la actualidad del fútbol argentino en la cuarentena por la pandemia del coronavirus tiene que ver con los sueldos de los jugadores. Es que la reanudación del fútbol es una gran incertidumbre, con lo cual la actualidad económica que atraviesan los clubes es muy delicada, con lo cual se evalúan diferentes opciones, como lo hicieron los jugadores en la reunión que tuvieron con Agremiados a través de videoconferencia. En en plantel de Unión también se atraviesa una situación particular, con declaraciones cruzadas.

Es que uno de los primeros que se refirió a este tema fue Luis Spahn, cuando manifestó que esperaba un "gesto" por parte de los jugadores, en relación a lo dificultoso que se le haría al club la posibilidad de hacerle frente a los sueldos del plantel, debido a que en ese momento era una incertidumbre lo que ocurriría con el dinero de la TV, mientras que como trascendió solo el 60% de los socios pudieron pagar la cuota.

"Sé que muchos clubes grandes y otras instituciones piden que los jugadores resignen una parte de sus salarios para que los clubes sobrevivan. Seguramente que el jugador de fútbol se va a ver condicionado a no quedar ajeno a la situación de solidaridad. De alguna manera u otra vamos a seguir haciendo gestiones para sostener a la institución", opinó el presidente Luis Spahn al respecto.

Y luego metiéndole presión a los futbolistas agregó: "Nosotros vamos a disfrutar si encontramos en esta honorable posición de los futbolistas que tienen los contratos más altos en resignar una parte de su salario, durante tres o cuatro meses y sino encontraremos otras soluciones para que el club siga funcionando de la mejor forma posible".

Los jugadores también se refirieron a esta situación, como Jonathan Bottinelli, el capitán del equipo, y Sebastián Moyano, uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va de la temporada, que dieron a conocer cuál es la postura de los jugadores al respecto.

"Es una situación compleja, yo lo escuché al Turco (Sergio Marchi) con quien tengo llamados y charlas frecuentes y él nos comunicó que al mes de abril la televisión lo iba a abonar en su totalidad y que no iba a haber inconvenientes para pagar los sueldos. Sobre todo de los equipos que están ordenados como es el caso de Unión", manifestó Botti.

Luego, el capitán del equipo, agregó: "Los números de ingresos y egresos están muy bien, entonces no tendríamos que tener problemas. Después pensando en el mes de mayo, ya no sé que decirte, pero para pagar los sueldos en abril, la televisión se iba a hacer cargo como estaba pactado".

Unión salida.jpeg El plantel de Unión se someterán a lo que se decida entre Agremiados y los dirigentes.

Y cerró de la siguiente manera: "En el caso que vengan los dirigentes de Unión y nos digan que el sueldo lo pueden pagar el 50% ahora y el otro 50% más adelante no va haber problemas con nosotros, salvo algunos casos particulares que el sueldo es muy bajo y necesitarían del total. Pero con los sueldos más altos del plantel podríamos darle un poco de tiempo para que nos puedan pagar la diferencia. Pero es algo que lo manejamos entre los jugadores de Unión, tratamos no estar al margen de esta situación, no podemos quedar fuera de este contexto".

Mientras que Moyano, le dijo a UNO Santa Fe: "Todos tenemos que ser solidarios porque se trata de una situación rara, atípica y hay mucha gente que está sin laburo y que le cuesta llevar el pan a su casa. Por lo cual se debe ser solidario. Respecto a la baja o no de los sueldos, acá en Unión no se habló nada, yo creo que hay que tener consideración con algunos jugadores, ya que algunos pueden ser más solidarios que otros. Es una situación que hay que analizar muy bien porque no todos los colegas están en la misma situación. Hay jugadores que pueden ayudar y otros que no y se debe respetar".

"Hay que ser solidarios, pero no se cual es la forma adecuada, si se deben reducir los sueldos o no, es un tema que hay que analizar. Pero lo importante no es si al jugador de fútbol le bajan el sueldo o no lo cobra, sino lo importante es ser solidario con la gente que lo necesita y que la está pasando mal. Esperemos que todos demos una mano y que la gente que vive el día a día pueda salir adelante, no solo el futbolista tiene que ser solidario, no hay que encerrarse únicamente en el fútbol porque hay otras profesiones que pueden dar una mano y bienvenido sea para los que más sufran", acotó.

Luego, se conoció que la televisión, con Fox y Turner, les giró a los clubes el dinero correspondiente al mes de abril, mientras que también AFA les destinó 1.000.000 de pesos, como a todos los equipos de Primera División, que recibió como ayuda de la FIFA, mientras que los dirigentes decidieron no aceptar el adelanto del 60% que Conmebol les ofreció a los clubes que juegan competencias internacionales (Sudamericana y Libertadores), de lo que les corresponde como premio por estar en la fase de grupos y Fase 2, respectivamente.

Lo que se conoció es que los dirigentes tatengues hicieron un gran esfuerzo para tener prácticamente al día al plantel, ya que se les pagó la mitad del sueldo de marzo a cada jugador y se buscará llegar a un acuerdo para la forma de efectivización del remanente.