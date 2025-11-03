Agustín Colazo, el artillero de todos los recursos en Unión

Agustín Colazo precisó de 20 partidos para marcar su primer gol en Unión y ya lleva tres al hilo con una particularidad

La historia de Agustín Colazo en Unión es un ejemplo de persistencia y madurez. El delantero necesitó 20 partidos para marcar su primer gol , pero a partir de ahí no paró más. Ya lleva tres tantos consecutivos y se transformó en una de las piezas clave del equipo de Leonardo Madelón .

• LEER MÁS: Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Su actualidad contrasta con lo que fue el pasado mercado de pases. Por entonces, Colazo había pedido salir en busca de continuidad ante la falta de minutos, pero Madelón lo convenció de quedarse, asegurándole que su momento iba a llegar. El tiempo le dio la razón al entrenador y al propio jugador, que hoy disfruta de su mejor etapa.

• LEER MÁS: Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colazo, con varios recursos en Unión

Más allá de los números, lo que más llama la atención es la versatilidad y variedad de recursos que viene mostrando el delantero. Cada uno de sus tres goles tuvo una definición distinta: el primero fue de derecha ante Central Córdoba, el segundo de zurda frente a Defensa y Justicia, y el último de cabeza en Rosario, para sellar el triunfo ante Newell's.

Embed UNIÓN SE METE EN PARTIDO Agustín Colazo aprovechó un pase de Pittón y puso el 1-2 para el Tate ante Central Córdoba



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/X1edu5zUDb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

Embed LOCURA EN EL 15 DE ABRIL: Colazo marcó el 1-0 de Unión vs. Defensa y Justicia en el #TorneoClausura.



#ESPN pic.twitter.com/BFW1GZbVQA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Embed GOLAZO DEL TATENGUE Gran cabezazo al ángulo de Agustín Colazo para el 1-0 de Unión ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/G3Ij1NE1gk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

Esa capacidad para resolver en diferentes contextos y posiciones lo volvió un atacante impredecible, que combina movilidad, oportunismo y confianza. Hoy, Colazo responde con goles a la apuesta que Unión hizo por él cuando decidió invertir para comprar su pase y su nivel empieza a justificar cada peso de aquella operación.

• LEER MÁS: Unión define el futuro de Martínez y Tagliamonte: dos decisiones clave en el cierre del año

El presente del delantero es la prueba de que la insistencia y el trabajo tienen recompensa. Agustín Colazo se destapó, encontró su lugar y, sobre todo, empezó a pagar con goles la confianza que Madelón y Unión depositaron en él.