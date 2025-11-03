Unión pone la mira en Barracas Central con varias incógnitas

El plantel de Unión retomó los trabajos en Casasol, y Leo Madelón sigue de cerca a tres jugadores claves de cara al duelo ante Barracas Central.

Tras el valioso triunfo en Rosario ante Newell’s, Unión retomó este lunes los entrenamientos en el predio Casasol, enfocado en el próximo compromiso ante Barracas Central, que se disputará el sábado a las 21.30 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo que conduce Leonardo Madelón atraviesa una semana clave. Con los tres puntos obtenidos frente a la Lepra, el Tatengue se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final, y llega al tramo decisivo del certamen con confianza y con la ilusión intacta.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento rojiblanco. El cuerpo técnico encendió las alarmas por el estado físico de Cristian Tarragona, Lautaro Vargas y Marcelo Estigarribia, quienes terminaron con distintas molestias el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa.

Tres jugadores en observación

Tarragona y Vargas pidieron el cambio durante el segundo tiempo por dolores musculares y serán evaluados en las próximas horas por el cuerpo médico. En el caso del lateral derecho, además, sigue condicionado por acumular cuatro tarjetas amarillas, por lo que una amonestación más lo dejaría afuera del partido final ante Belgrano en Córdoba.

Por su parte, Marcelo Estigarribia encendió una luz de preocupación al finalizar el duelo con una molestia en la rodilla. El delantero no pudo ser reemplazado porque Unión ya había realizado los cinco cambios permitidos, y debió permanecer en cancha hasta el cierre del partido. Su evolución será seguida de cerca durante la semana para determinar si podrá estar disponible ante el Guapo.

Una semana de trabajo decisiva

Madelón planifica una semana de trabajo enfocada en la recuperación física y en la preparación táctica para enfrentar a Barracas Central, un rival siempre incómodo y de buen presente. La premisa será sostener el rendimiento que el equipo mostró en Rosario, donde se impuso con autoridad y dio un paso clave en la lucha por los puestos de clasificación.

El plantel volverá a entrenar este martes por la mañana en Casasol, donde se espera que los futbolistas con molestias realicen tareas diferenciadas. El técnico aguardará hasta el final de la semana para definir la lista de convocados y evaluar si podrá repetir la formación que viene de ganar en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con el horizonte puesto en la visita a Belgrano en el Gigante de Alberdi, Unión sabe que sumar en casa ante Barracas Central puede ser determinante. El equipo depende de sí mismo y busca cerrar el Clausura entre los mejores ocho, en un cierre de torneo donde cada punto empieza a valer como una final.