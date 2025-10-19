Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Agustín Colazo viene de marcar su primer gol con la camiseta de Unión en la derrota ante Central Córdoba y sería titular en el partido ante Defensa y Justicia

Agustín Colazo se perfila como titular en el ataque de Unión.

La delantera titular para Leonardo Madelón es la que componen Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona . Sin embargo, el primero de ellos viene arrastrando una molestia en su rodilla que lo marginó del partido con Aldosivi y fue al banco con Central Córdoba.

Pero para el encuentro ante Defensa y Justicia, es muy factible que Estigarribia se quede al márgen , ya que en la práctica del sábado no pudo entrenar de manera normal, producto de la sinovitis que lo viene aquejando.

Así las cosas y teniendo en cuenta que viene de marcar su primer gol con la camiseta rojiblanca, es muy factible que Agustín Colazo sea titular por primera vez en el Torneo Clausura.

De hecho, jugó poco en este campeonato, apenas siete partidos, pero sumando tan solo 105' en cancha. Venía siendo relegado en la consideración del entrenador, que lo tenía entre la cuarta y quinta opción.

Pero al no estar Estigarribia y con el bajo nivel que mostró Lucas Gamba, el exAldosivi tiene por delante una gran chance para lograr mejorar su rendimiento.

Seguramente el gol que marcó ante Central Córdoba le sirva como respaldo y confianza pensando en el próximo compromiso ante Defensa y Justicia.

Lo bueno para Colazo es que después de 20 partidos con la camiseta de Unión pudo marcar su primer gol y cortar con una racha negativa que se prolongaba en el tiempo.