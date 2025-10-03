Uno Santa Fe | Unión | Unión

Así se encuentra el historial entre Unión y Aldosivi de Mar del Plata

Unión y Aldosivi de Mar del Plata se volverán a ver las caras en el 15 de Abril. Enterate de los datos más salientes de un particular historial.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 08:33hs
Así se encuentra el historial entre Unión y Aldosivi de Mar del Plata

José Busiemi / UNO Santa Fe

Unión y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán nuevamente este viernes en el estadio 15 de Abril, y para los hinchas del Tatengue no es un duelo más: el historial entre ambos tiene matices que generan expectativas.

LEER MÁS: La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Para Unión será un partido clave, no solo para defender la punta en soledad de la Zona A, sino porque Aldosivi es un rival directo en la pelea por no perder la categoría.

Los particulares datos del historial

En total, los equipos se cruzaron en 24 oportunidades entre Primera División y ascenso, con 8 victorias para Unión, 6 para Aldosivi y 10 empates. Un dato interesante es que, hasta la derrota sufrida a comienzos de este año por 2-1, Unión llevaba una racha de siete partidos invicto frente al Tiburón, con cuatro victorias y tres empates, incluyendo tres triunfos consecutivos.

El último cruce en Santa Fe se dio el 28 de agosto de 2022, en un empate 0-0. Aquella tarde, Unión era dirigido por Gustavo Munúa y Aldosivi por Leandro Somoza. La última victoria como local ante los marplatenses data del 11 de agosto de 2018, un 1-0 con gol de Franco Soldano, con Leonardo Madelón al mando del Tatengue y Gustavo Álvarez del Tiburón.

La última victoria ante Aldosivi

En cuanto al último triunfo general de Unión, se remonta al 1 de octubre de 2021, en Mar del Plata, con un marcador de 2-1 gracias a un doblete de Gastón González, mientras que Emanuel Britez marcó un gol en contra para los locales.

LEER MÁS: Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Estos antecedentes reflejan la paridad histórica entre ambos clubes, aunque con un ligero predominio de Unión en los últimos enfrentamientos, algo que los santafesinos buscarán aprovechar para seguir sumando en la pelea por la punta de la Zona A del Torneo Clausura.

Unión Aldosivi Mar del Plata
Noticias relacionadas
union juega un duelo a dos puntas ante aldosivi en el 15 de abril

Unión juega un duelo a dos puntas ante Aldosivi en el 15 de Abril

La Reserva de Unión goleó a Central Córdoba 4-1.

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

ezequiel canete, cada vez cerca de quedar libre en union: ¿conflicto en puerta con boca?

Ezequiel Cañete, cada vez cerca de quedar libre en Unión: ¿conflicto en puerta con Boca?

Unión tiene por delante la gran chance de continuar siendo el único puntero de la Zona A.

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario