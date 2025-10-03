Así se encuentra el historial entre Unión y Aldosivi de Mar del Plata

Unión y Aldosivi de Mar del Plata se volverán a ver las caras en el 15 de Abril. Enterate de los datos más salientes de un particular historial.

Unión y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán nuevamente este viernes en el estadio 15 de Abril, y para los hinchas del Tatengue no es un duelo más: el historial entre ambos tiene matices que generan expectativas.

Para Unión será un partido clave, no solo para defender la punta en soledad de la Zona A, sino porque Aldosivi es un rival directo en la pelea por no perder la categoría.

Los particulares datos del historial

En total, los equipos se cruzaron en 24 oportunidades entre Primera División y ascenso, con 8 victorias para Unión, 6 para Aldosivi y 10 empates. Un dato interesante es que, hasta la derrota sufrida a comienzos de este año por 2-1, Unión llevaba una racha de siete partidos invicto frente al Tiburón, con cuatro victorias y tres empates, incluyendo tres triunfos consecutivos.

El último cruce en Santa Fe se dio el 28 de agosto de 2022, en un empate 0-0. Aquella tarde, Unión era dirigido por Gustavo Munúa y Aldosivi por Leandro Somoza. La última victoria como local ante los marplatenses data del 11 de agosto de 2018, un 1-0 con gol de Franco Soldano, con Leonardo Madelón al mando del Tatengue y Gustavo Álvarez del Tiburón.

La última victoria ante Aldosivi

En cuanto al último triunfo general de Unión, se remonta al 1 de octubre de 2021, en Mar del Plata, con un marcador de 2-1 gracias a un doblete de Gastón González, mientras que Emanuel Britez marcó un gol en contra para los locales.

Estos antecedentes reflejan la paridad histórica entre ambos clubes, aunque con un ligero predominio de Unión en los últimos enfrentamientos, algo que los santafesinos buscarán aprovechar para seguir sumando en la pelea por la punta de la Zona A del Torneo Clausura.