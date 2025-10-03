Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el partido de este viernes, donde Unión defenderá la punta de la Zona A ante Aldosivi.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 08:14hs
Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

La Liga Profesional definió que Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Unión y Aldosivi, este viernes a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El juez tiene una amplia trayectoria en el fútbol argentino y un historial con ambos equipos que deja un saldo irregular.

LEER MÁS: Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

En el choque en Santa Fe, Merlos estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, Maximiliano Silcán Jerez como cuarto árbitro, mientras que en el VAR actuará Nicolás Lamolina, con José Castelli como AVAR.

Los antecedentes de Merlos con Unión

En lo que respecta a Unión, Merlos lo dirigió en 22 ocasiones, con un balance parejo: 8 triunfos, 5 empates y 9 derrotas. En esos partidos mostró 36 tarjetas amarillas y 4 rojas a jugadores tatengues.

Su primer antecedente con el club santafesino se remonta al 24 de septiembre de 2013, en un empate 1-1 frente a San Martín de San Juan en la Primera Nacional, donde expulsó a Luciano Vella. El cruce más reciente fue el 24 de agosto de 2025, cuando Unión igualó 1-1 con Huracán en el 15 de Abril, jornada en la que le mostró la roja al defensor visitante Fabio Pereyra.

Los antecedentes de Merlos con Aldosivi

Del lado de Aldosivi, los números son más desfavorables. El Tiburón jugó 22 partidos con Merlos como árbitro, con apenas 3 victorias, 6 empates y 13 derrotas. A lo largo de ese recorrido, sus futbolistas recibieron 44 amarillas y 3 expulsiones.

LEER MÁS: Los convocados en Unión con una baja muy sensible

El primer registro data de 2012, en un empate 1-1 ante Almirante Brown en la Primera Nacional. El último antecedente fue el 2 de febrero de este año, con derrota 1-0 frente a Newell’s en Rosario, con gol de Gonzalo Maroni.

Unión, que quiere defender la cima de la Zona A, buscará reencontrarse con la victoria en su estadio, en un partido donde los antecedentes con Merlos indican que ni el Tatengue ni Aldosivi supieron sacar grandes réditos bajo su conducción.

Unión Aldosivi Andrés Merlos
Noticias relacionadas
union juega un duelo a dos puntas ante aldosivi en el 15 de abril

Unión juega un duelo a dos puntas ante Aldosivi en el 15 de Abril

La Reserva de Unión goleó a Central Córdoba 4-1.

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

ezequiel canete, cada vez cerca de quedar libre en union: ¿conflicto en puerta con boca?

Ezequiel Cañete, cada vez cerca de quedar libre en Unión: ¿conflicto en puerta con Boca?

Unión tiene por delante la gran chance de continuar siendo el único puntero de la Zona A.

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario