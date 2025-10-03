Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el partido de este viernes, donde Unión defenderá la punta de la Zona A ante Aldosivi.

La Liga Profesional definió que Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Unión y Aldosivi, este viernes a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El juez tiene una amplia trayectoria en el fútbol argentino y un historial con ambos equipos que deja un saldo irregular.

En el choque en Santa Fe, Merlos estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, Maximiliano Silcán Jerez como cuarto árbitro, mientras que en el VAR actuará Nicolás Lamolina, con José Castelli como AVAR.

Los antecedentes de Merlos con Unión

En lo que respecta a Unión, Merlos lo dirigió en 22 ocasiones, con un balance parejo: 8 triunfos, 5 empates y 9 derrotas. En esos partidos mostró 36 tarjetas amarillas y 4 rojas a jugadores tatengues.

Su primer antecedente con el club santafesino se remonta al 24 de septiembre de 2013, en un empate 1-1 frente a San Martín de San Juan en la Primera Nacional, donde expulsó a Luciano Vella. El cruce más reciente fue el 24 de agosto de 2025, cuando Unión igualó 1-1 con Huracán en el 15 de Abril, jornada en la que le mostró la roja al defensor visitante Fabio Pereyra.

Los antecedentes de Merlos con Aldosivi

Del lado de Aldosivi, los números son más desfavorables. El Tiburón jugó 22 partidos con Merlos como árbitro, con apenas 3 victorias, 6 empates y 13 derrotas. A lo largo de ese recorrido, sus futbolistas recibieron 44 amarillas y 3 expulsiones.

El primer registro data de 2012, en un empate 1-1 ante Almirante Brown en la Primera Nacional. El último antecedente fue el 2 de febrero de este año, con derrota 1-0 frente a Newell’s en Rosario, con gol de Gonzalo Maroni.

Unión, que quiere defender la cima de la Zona A, buscará reencontrarse con la victoria en su estadio, en un partido donde los antecedentes con Merlos indican que ni el Tatengue ni Aldosivi supieron sacar grandes réditos bajo su conducción.