Unión juega un duelo a dos puntas ante Aldosivi en el 15 de Abril

Unión buscará dar un paso clave para conservar la categoría y para mantenerse como líder de la Zona A, cuando desde las 21.15 reciba a Aldosivi.

3 de octubre 2025 · 07:46hs
Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes, cuando reciba desde las 21.15 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 15 de Abril, por la 11ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, que será transmitido por TNT Sports, tiene un doble condimento: el Tatengue defiende la punta, mientras que el Tiburón necesita imperiosamente sumar para escapar de la zona de descenso.

Cómo llegan Unión y Aldosivi al duelo en el 15 de Abril

El equipo tatengue llega con la confianza de haber permanecido en lo más alto durante las últimas dos jornadas, incluso a pesar de sus empates ante Independiente Rivadavia y Banfield. Su rendimiento ofensivo es su carta fuerte: es el conjunto más goleador del certamen con 15 tantos, de los cuales 10 fueron convertidos por la dupla de atacantes Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, junto a Mauricio Martínez.

LEER MÁS: Ezequiel Cañete, cada vez cerca de quedar libre en Unión: ¿conflicto en puerta con Boca?

La ausencia de Estigarribia, afectado por una molestia en la rodilla, obligará a introducir un cambio: Lucas Gamba ocupará su lugar. Además, entre las sorpresas de la lista aparecen Misael Aguirre, artillero de la Reserva, y el juvenil Santiago Grella.

El panorama de Aldosivi es totalmente distinto. El cuadro marplatense ocupa el último lugar en las tres tablas y todavía no consiguió ganar en el Clausura, donde apenas convirtió un gol, en la derrota frente a Barracas Central.

Aldosivi Unión Franco Fragapane.jpg

La urgencia deportiva lo llevó a un recambio en el banco: Mariano Charlier dejó su cargo y en su lugar asumió Guillermo Farré, que aún no pudo revertir el mal momento y cayó en sus primeras dos presentaciones contra Tigre y Sarmiento. La presión también se trasladó a las tribunas, con banderazos y reclamos de los hinchas hacia el presidente Hernán Tillous y el flamante entrenador.

LEER MÁS: Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

Con un equipo que pelea por el título y otro que busca escaparle a la caída de categoría, el choque en el 15 de Abril promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha, en una verdadera pulseada de realidades opuestas.

Probables formaciones de Unión y Aldosivi

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Bochi; Agustín Palavecino, Gino, Giani y Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Andrés Merlos.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: TNT Sports.

Unión Aldosivi 15 de Abril
