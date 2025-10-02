Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

La Reserva de Unión que dirige Nicolás Vazzoler metió un triunfazo en condición de visitante, goleando 4-1 a Central Córdoba

2 de octubre 2025 · 21:42hs
La Reserva de Unión goleó a Central Córdoba 4-1.

Unión logró un gran triunfo en condición de visitante que le permite ubicarse 3° en la Zona A con 20 puntos. El equipo de Reserva conducido por Nicolás Vazzoler goleó en condición de visitante a Central Córdoba 4-1.

Unión goleó en condición de visitante

Los goles del elenco rojiblanco fueron convertidos por: Benjamín Pérez, Ricardo Solbes, Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. En tanto que para el Ferroviario descontó Lucas Varaldo.

La formación rojiblanca fue con: Federico Gomes Gerth; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen, Mateo Peresutti, Emilio Giaccone, Benjamín Pérez, Ignacio Pedano; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo.

Unión Central Córdoba goleada
