La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Unión logró un gran triunfo en condición de visitante que le permite ubicarse 3° en la Zona A con 20 puntos. El equipo de Reserva conducido por Nicolás Vazzoler goleó en condición de visitante a Central Córdoba 4-1.
Por Ovación
2 de octubre 2025 · 21:42hs
Unión goleó en condición de visitante
Los goles del elenco rojiblanco fueron convertidos por: Benjamín Pérez, Ricardo Solbes, Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. En tanto que para el Ferroviario descontó Lucas Varaldo.
La formación rojiblanca fue con: Federico Gomes Gerth; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen, Mateo Peresutti, Emilio Giaccone, Benjamín Pérez, Ignacio Pedano; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo.