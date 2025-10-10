Así se encuentra el historial entre Unión y Central Córdoba

Unión visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, con quien tiene un historial negativo. Todos los datos del frente a frente entre ambos.

Las estadísticas muestran que cada enfrentamiento entre Unión y Central Córdoba suele ser complicado para el Tate. A lo largo de los últimos años, el equipo santafesino tuvo que esforzarse al máximo para sumar ante el conjunto santiagueño, que le tomó la medida en la mayoría de los duelos recientes.

Hasta el momento, Unión y Central Córdoba se enfrentaron en ocho oportunidades en la máxima categoría del fútbol argentino, con un balance que favorece claramente al Ferroviario, que se impuso en cuatro ocasiones, mientras que empataron dos y el Tatengue ganó solo dos veces.

La última alegría tatengue

El antecedente más reciente entre ambos fue el 6 de abril de este año, cuando Unión se impuso 1-0 en el estadio 15 de Abril, con gol de Lucas Gamba. Aquel encuentro tuvo una particularidad: ambos equipos presentaron formaciones alternativas, ya que el Tate se preparaba para visitar a Palestino de Chile por la Copa Sudamericana, mientras que el Ferroviario tenía por delante su histórico compromiso ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Gamba y Palacios.jpg Prensa Unión

Más allá de ese triunfo, fue la única victoria de Unión sobre Central Córdoba en Santa Fe, lo que refleja la dificultad que históricamente le representa este rival, incluso en condición de local.

En Santiago, una excepción a la regla

En el estadio Alfredo Terrera, la historia tampoco fue fácil para los santafesinos. Sin embargo, Unión logró allí su único triunfo como visitante en el historial general. Fue durante el Torneo de la Liga 2023, cuando el conjunto rojiblanco se impuso 1-0 gracias a un tanto de Enzo Roldán, en un partido intenso y parejo.

LEER MÁS: Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

Esa victoria marcó un punto de inflexión, ya que hasta ese momento el Tate no había podido ganar en Santiago del Estero por Primera División.

Un historial desfavorable

En resumen, los números indican que Central Córdoba domina el historial frente a Unión en Primera División, con una clara ventaja en partidos ganados. El equipo de Leonardo Madelón buscará este viernes acortar esa diferencia y sumar una nueva alegría ante un rival que históricamente le ha resultado incómodo.

Más allá de las estadísticas, el duelo en el Madre de Ciudades promete ser un nuevo capítulo de una rivalidad que, aunque reciente, ya tiene su peso y sus cuentas pendientes en la memoria de los hinchas tatengues.