Unión pretende recuperar la memoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Unión, que llega de una derrota dura ante Aldosivi y de tres cotejos sin ganar, visitará desde las 16.45 a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Unión buscará este viernes volver a la senda del triunfo cuando visite a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido se jugará desde las 16.45 en el estadio Alfredo Terrera y será transmitido por TNT Sports.

LEER MÁS: Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

El Tatengue llega al compromiso con la necesidad de dar un paso clave para despegarse definitivamente del descenso por tabla anual y reafirmarse en los puestos de clasificación a octavos de final. Actualmente marcha segundo en la Zona A, detrás de Boca solo por diferencia de gol, pero apenas dos puntos por encima de su rival de esta tarde, que es justamente el primer equipo que estaría quedando afuera de los playoffs.

Dos realidades distintas, una misma urgencia

Central Córdoba atraviesa un momento de dudas. El equipo santiagueño, que vive una temporada histórica tras haber debutado en competencias internacionales y logrado triunfos resonantes —como aquel 2-1 frente a Flamengo en el Maracaná—, no logró sostener su nivel después de perder la Supercopa ante Vélez. Desde entonces, acumula cinco encuentros sin victorias, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación (hoy se ubica 9º).

Sin embargo, la vuelta del delantero Lucas Varaldo, ya recuperado, le da un impulso anímico importante al conjunto dirigido por Omar De Felippe, que buscará reencontrarse con su mejor versión ante su gente.

Unión, con ajustes y un cambio de enfoque

Por el lado del equipo santafesino, la derrota en casa ante el último Aldosivi (0-1) fue un llamado de atención. El conjunto de Leonardo Madelón, que había llegado a la cima de la Zona A casi en silencio, perdió terreno tras ese traspié y los empates previos ante Independiente Rivadavia y Banfield. Ahora, va por un triunfo que le permita recuperar confianza y consolidarse entre los ocho mejores del certamen.

Para este compromiso, Madelón tiene previsto realizar dos modificaciones puntuales y un ajuste táctico en la ofensiva. En el mediocampo, Augusto Solari ingresará por Julián Palacios, buscando mayor dinámica y llegada desde segunda línea. En ataque, Nicolás Palavecino reemplazará a Lucas Gamba, en un rol más libre y de enlace ofensivo, debido a la ausencia de Marcelo Estigarribia, quien padece una sinovitis en una rodilla y molestias articulares en la otra, más allá que viajó con la delegación.

El propio entrenador reconoció tras la derrota ante Aldosivi que al equipo le faltó conexión entre líneas, y será justamente Palavecino quien deberá asumir ese desafío de generar juego y enlazar el circuito ofensivo.

LEER MÁS: El nuevo plan que Madelón desplegará en Unión en Santiago del Estero

Unión no solo busca volver a ganar luego de tres fechas sin triunfos, sino también dar un paso determinante en su objetivo de clasificación y seguir sumando en el promedio general. Una victoria en Santiago del Estero podría significar más que tres puntos: sería un impulso anímico y futbolístico para afrontar el tramo final del Clausura con ambición y estabilidad.

Probables formaciones de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Fernando Juárez, José Florentín, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Unión:Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero).

Árbitro: José Castelli.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Hora de inicio: 16.45.

TV: TNT Sports Premium.