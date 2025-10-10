Cómo le fue a Unión con Andrés Gariano como árbitro

Andrés Gariano será el árbitro del partido de este viernes, donde Unión visitará a Central Córdoba. El antecedente del juez con cada uno.

El encuentro entre Central Córdoba y Unión , correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, contará con el arbitraje de Andrés Gariano, quien estará acompañado por José Castelli y Javier Mihura como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, con Nelson Sosa como AVAR.

El partido entre Central Córdoba y Unión se disputará este viernes desde las 16.45 en el estadio Alfredo Terrera y será televisado por TNT Sports.

El historial de Gariano con Unión

El juez rosarino tiene un historial reciente con el Tate, al que dirigió en ocho oportunidades, con un saldo de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

La última vez que impartió justicia en un encuentro del conjunto santafesino fue el 29 de agosto pasado, en el empate 0-0 ante River Plate en Mendoza por la Copa Argentina, encuentro que luego se definió por penales a favor del Millonario por 4-3.

En tanto, la primera vez que lo dirigió fue el 9 de septiembre de 2022, cuando Unión superó 1-0 a Sarmiento de Junín en el estadio 15 de Abril, con gol de Juan Ignacio Nardoni.

Los antecedentes con Central Córdoba

Gariano también tiene un recorrido importante con el conjunto santiagueño, al que arbitró en 12 partidos, con seis victorias, tres empates y tres derrotas.

La primera vez fue el 29 de julio de 2023, cuando Central Córdoba cayó como local ante Atlético Tucumán por 2-0, con goles de Bautista Kociubinski y Cristian Menéndez.

Su última conducción al equipo fue más reciente, también en Santiago del Estero, con victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata, con tantos de Fernando Muslera (en contra) y Matías Perelló.