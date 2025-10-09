Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la fecha 13 del Clausura, donde Unión recibirá a Defensa y Justicia por la zona A. Agendálo

9 de octubre 2025 · 17:00hs
Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional oficializó en las últimas horas la programación de la fecha 13 del Clausura, donde Unión tiene que recibir a Defensa y Justicia en un duelo clave en busca de un lugar en los playoffs de la zona A. El encuentro se disputará el martes 21 de octubre, a las 19.15.

• LEER MÁS: Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

El calendario coloca al Tate nuevamente en casa, buscando sumar puntos importantes ante un rival que siempre propone intensidad y buen juego. La definición del horario también permitirá al cuerpo técnico planificar una semana completa de entrenamientos antes del compromiso.

• LEER MÁS: El nuevo plan que Madelón desplegará en Unión en Santiago del Estero

Cabe destacar que los horarios definidos para el sábado y el domingo obedecen a la intención de que los partidos locales no se superpusieran con la final de la Copa Libertadores Femenina (se juega el sábado 18/10 a las 20) ni con la final del Mundial Sub 20, en Chile (domingo 19/10 a las 20). Esto obedece a la constante política de apoyo de la AFA al fútbol femenino y al formativo.

• LEER MÁS: Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

La fecha 13 del Clausura

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Unión Defensa y Justicia Clausura
