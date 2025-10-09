Unión ya sabe cuándo recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional oficializó en las últimas horas la programación de la fecha 13 del Clausura, donde Unión tiene que recibir a Defensa y Justicia en un duelo clave en busca de un lugar en los playoffs de la zona A. El encuentro se disputará el martes 21 de octubre, a las 19.15.
Por Ovación
El calendario coloca al Tate nuevamente en casa, buscando sumar puntos importantes ante un rival que siempre propone intensidad y buen juego. La definición del horario también permitirá al cuerpo técnico planificar una semana completa de entrenamientos antes del compromiso.
Cabe destacar que los horarios definidos para el sábado y el domingo obedecen a la intención de que los partidos locales no se superpusieran con la final de la Copa Libertadores Femenina (se juega el sábado 18/10 a las 20) ni con la final del Mundial Sub 20, en Chile (domingo 19/10 a las 20). Esto obedece a la constante política de apoyo de la AFA al fútbol femenino y al formativo.
La fecha 13 del Clausura
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-