El nuevo plan que Madelón desplegará en Unión en Santiago del Estero

Tras la derrota ante Aldosivi, Leo Madelón buscará corregir los desequilibrios del equipo con modificaciones en mediocampo y ataque, y con bajas sensibles.

Unión enfrentará este viernes a las 21.30 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Gariano, en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Tatengue llega al encuentro tras una sorpresiva derrota como local frente a Aldosivi , el último de la tabla, situación que obligó a Leonardo Madelón a replantear su estrategia para intentar un golpe de efecto fuera de casa.

Según trascendió, el entrenador planea dos modificaciones puntuales y un cambio táctico en la configuración ofensiva: En el mediocampo, Augusto Solari ingresaría por Julián Palacios, buscando mayor dinámica y llegada desde segunda línea y, en el ataque, Nicolás Palavecino reemplazaría a Lucas Gamba, ocupando un rol más suelto como enlace ofensivo, en respuesta a la ausencia de Marcelo Estigarribia, quien sufre una sinovitis en una rodilla y complicaciones articulares en la otra.

Palavecino tendrá la misión de generar juego y conectar líneas, un área que Madelón detectó como problemática tras el último partido, según señaló en la conferencia posterior al encuentro contra Aldosivi.

Otra baja sensible será Diego Armando Díaz, quien continúa bajo estudios médicos tras un desvanecimiento sufrido durante un entrenamiento el sábado pasado. Esto abrió espacio para que Misael Aguirre integre la delegación, y también podría sumarse otro delantero proveniente de la Reserva, una vez que se oficialice la lista de convocados.

Los otros movimientos que probó Madelón

En la semana, Madelón probó además una línea de cinco defensores, con el ingreso de Juan Pablo Ludueña por Gamba, dejando como único punta a Cristian Tarragona y manteniendo cuatro volantes, incluido Solari por Palacios, en busca de equilibrio defensivo y mayor control del mediocampo.

El probable once titular de Unión ante Central Córdoba sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona.

Con estas variantes, Madelón pretende recuperar la solidez ofensiva y el control del mediocampo, esperando que su equipo retome la senda del triunfo y mantenga la cima de la Zona A, donde actualmente lidera con ventaja sobre sus perseguidores.