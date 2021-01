Azconzábal espera por la evolución de Corvalán en Unión

Por ahora los trabajos vienen desarrollándose con normalidad, pero ya se sabía que el zurdo no iba a ser tenido en cuenta para este duelo por una lesión en tobillo, que no le permite practicar con normalidad. Dependiendo como sea su evolución en estos días, es muy probable sea considerado para este choque en el estadio Marcelo Bielsa. Aunque no existe una confirmación oficial.

Claudio Corvalán.jpg Juan Azconzábal espera por la recuperación de Claudio Corvalán. Foto: prensa Unión

Después, es realmente un misterio saber la formación que pondrá Vasco. Más que nada atendiendo a que si pondrá en cancha lo que hoy pinta para ser la base titular o bien, hará un mix, para ir viendo alternativas. El que tampoco estaría en este cotejo es Franco Troyansky que, si bien andaba con alguna fatiga muscular, la idea es no arriesgarlo ante una inminente transferencia.

Juan Azconzábal le dejó en claro a los dirigentes que precisa de algunos refuerzos; sin embargo el presidente Luis Spahn en diálogo con un medio de Buenos Aires no avizoró tantas caras nuevas. Sí enfatizó como prioridades un volante por derecha y otro punta.

El tema es que también sigue habiendo algunos lugares con pocas variantes, como el lateral izquierdo. Hoy da la sensación que lo del chileno Nicolás Peñailillo volvió a enfriarse. Por lo pronto, Unión sigue con el trabajo físico bajo las órdenes del profesor Jorge Funes y las indicaciones de un Juan Azconzábal que insiste en mantener la idea y potenciarla con algunas incorporaciones.