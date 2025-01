Balboa: "Kily me entendió y también a Unión, pero yo quería ir a Racing"

"Está todo acordado de palabra con Racing, falta el papeleo y la revisión médica", dijo Rocky en charla con TyC Sports desde la concentración rojiblanca en Uruguay. Ya no entrenará más con el plantel y espera el visto bueno para viajar a Capital Federal para completar todo y ponerse a las órdenes de Gustavo Costas.

Asimismo, el uruguayo consideró: "Es un equipo con mucha historia y con una hinchada hermosa. Imposible que a un jugador no lo atraiga. Nosotros acá en Uruguay consumimos mucho fútbol argentino y sabemos de la magnitud de Racing. Mis intenciones, desde el primer llamado, siempre fueron de querer ir. No hizo falta convencerme, porque desde el primer momento que mostraron interés, lo único que quería era ir a Racing".

Adrián Balboa.jpg Balboa dijo en Unión que hizo también "lo suyo" para que se haga su pase a Racing. Prensa Unión

Pero no quedó solo ahí: "Me preguntaron si estaba interesado y como futbolista uno está acostumbrado a que lo llamen de muchos lugares para preguntar por el interés. Cuando me dijo Racing yo le dije que sí, claramente. Después con el correr de los días fue tomando más fuerza, empezó a aparecer en las noticias, me empezaron a preguntar y vi que por ahí también el interés de ellos era querer contar conmigo".

Rocky y la charla con Kily en Unión

También, explicó como fue la situación dentro, porque la dirigencia santafesina estaba firme y las presiones llegaban: "En las negociaciones siempre hay que poner algo de uno y le manifesté al entrenador que yo quería ir a Racing por el crecimiento y todo lo que peleaba. Gracias a Dios Kily me entendió, obviamente también al club, así que todos hicimos un esfuerzo para que esto se haga".