Blasi: "La salida de Madelón nos dejó en shock"

Desde hacía tiempo que Brian Blasi alternaba en el equipo de Primera División. Era un jugador de recambio ya sea como lateral o como marcador central. Sin embargo, la salida de Damián Martínez le abrió la puerta para consolidarse como elemento titular por el lateral derecho.

No obstante, con la renuncia de Leonardo Madelón y la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el defensor de 24 años es consciente que deberá nuevamente pelear por un puesto. Aunque cuenta con la ventaja de haber adquirido experiencia y continuidad en los últimos tiempos.

Siguiendo con la rutina de entrenamiento encomendada por el preparador físico de Unión (Hugo Díaz), el defensor dialogó con Radio Sol 91.5 y allí se refirió a distintos temas. Su presente en el club, la salida de Madelón, la posición en la que le gusta jugar, la importancia de Bottinelli y del momento en que pensó irse de Unión.

LEER MÁS: Madelón: "En Unión me cansé y me fui"

"Estoy en Monte Vera, en mi casa, siempre vivi acá, tengo un terreno grande y puedo hacer los trabajos que manda el profe, como por ejemplo los intermitentes, así que entrenando a full. Muchos compañeros no tienen lugar porque viven en departamentos y no pueden correr. En cambio los que tienen un patio o jardín la pueden manejar, de todos modos cuando volvamos tendremos que ponernos a punto en lo físico para la competencia", contó Blasi en el inicio de la charla.

Consultado respecto a si en un momento pensó en irse porque no jugaba contó: "Hubo un momento en que no tenía mucho rodaje y venía jugando en Reserva, prácticamente no me tenían en cuenta en Primera, no me llevaban al banco Y cuando entraba era porque el lateral titular llegaba a las cinco amarillas. Entonces hablé con mi representante y le dije que si había una opción de salir quería irme para jugar. Hubo una chance pero no se pudo concretar, estaba la posibilidad en el equipo que dirigía Juampi Pumpido (Alvarado), pero no se dio y me quedé a pelear un puesto".

"No era fácil mi situación, porque fisicamente estaba bien, pero futbolísticamente no porque me faltaba rodaje. Y cuando me tocaba jugar quería hacer todo bien para ganarme un lugar en el banco y luego tener la chance de ser titular. Y uno cuando entraba a la cancha dejaba todo, considero que cuando me tocó entrar lo hice más o menos bien".

LEER MÁS: La difícil meta de Unión de sumar a un técnico con espalda

Respecto a la posición en la que más cómodo se siente dijo: "Me gusta jugar en las dos posiciones, es prácticamente lo mismo jugar de 4 de 2 o de 6. Cuando arranqué en la novena división jugaba como marcador central y lo hice tres años. Pero después Diego Mosset me puso de lateral y allí arranqué a jugar como lateral".

De su lucha por ser titular expresó: "Yo la peleaba de abajo, me ponía en la cabeza que cuando jugaba tenía quye hacerlo bien, era una competencia sana la que tenía con Damián Martínez, nos llevábamos bien, pero yo queria ser titular. Por eso cuando me tocaba jugar debía hacerlo bien".

Y en cuanto a lo que debió mejorar para desempeñarse como lateral contó: "Cuando me ubicaron como lateral tenía que mejorar la técnica, saber tirar centros, sacar bien los laterales, es una función muy distinta a jugar como central. Tuvimos que trabajar mucho para adaptarnos y poder jugar en las dos posiciones, ya sea como lateral o central. Aunque no me costó porque me gusta agarrar la pelota e ir para adelante".

image.png

Sobre la importancia que tiene Bottinelli en el bloque defensivo manifestó: "Jony es un gran capitán, gran compañero, gran hermano, como lo quieras llamar. Nos enseño un montón de cosas, nos apoyaba, en los partidos es la voz de mando, nos hace achicar, retroceder, salir a cortar, nos maneja muy bien, nos entendemos muy bien y es muy importante en la defensa. Habla con todos, con el compañero de al lado habla más, pero en la defensa lo escuchamos todos".

Por último consultado por la salida de Madelón y la llegada de un nuevo técnico opinó: "La renuncia de Madelón nos sorprendió a todos, porque si bien no estabamos en un buen momento, Íbamos a salir adelante, nos dejó en shock por la decisión que tomó. Tato (Mosset) hizo un trabajo espectacular en el poco tiempo que trabajó con nosotros y después se verá quien es el técnico de Unión. Lo que está claro es que con la llegada de un nuevo entrenador vamos a empezar todos de cero y habrá que pelear el puesto nuevamente".