Bottinelli: "Esto es mágico, se disfruta el doble"

Unión sabía que tendría que sufrir en Belo Horizonte para acceder a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, más allá de haber ganado por 3-0 en la ida en Santa Fe, ya que enfrentaría a un poderoso Atlético Mineiro, que tendría mucha sed de revancha en el Arena Independencia.

Si bien la pasó mal en varios pasajes del partido, varios jugadores se fueron acomodando con el correr de los minutos y uno de los emblemas del fondo fue Jonathan Bottinelli, el gran capitán del equipo que brindó toda su experiencia en beneficio del equipo.

Luego del partido y tras los festejos en el vestuario, Bottinelli habló con los medios y comenzó diciendo: "No le encontrábamos la vuelta, no los podíamos combatir, más allá que los goles fueron de pelota parada, el penal fue medio dudoso. Terminamos pidiendo que termine el primer tiempo, queríamos sostener más la pelota, un equipo con espacios y tiempo es peligrosísimo. En el segundo tiempo nos paramos diferente, le dimos más combate, no los dejamos pensar tanto, se emparejó el trámite más allá que también tuvimos que sufrir en algunas ocasiones".

LEER MÁS: La cifra millonaria que ganó Unión por pasar al Mineiro

"Sabíamos que si nos convertían se iba a emparejar la serie, pero estuvimos fuertes de la cabeza para poder aguantar y llevarnos la clasificación", agregó en otra parte de la charla el capitán del con junto rojiblanco.

Luego, se refirió a las infracciones polémicas que terminaron en los goles del Mineiro y dijo: "Los árbitros a veces se equivocan a favor y en contra. Tenemos que resolver las jugadas posteriores, y también contrarrestar para que no llegue una jugada dudosa.

"Estuve cerca del gol, contra Patronato y Argentinos también estuve cerca, se me está negando un poco", comentó sobre lo cerca que estuvo de convertir en función de los partidos también de la Superliga.

En cuanto al momento del equipo, destacó: "Sacando la clasificación que uno está contento, estoy preocupado porque hace tres partidos que no ganamos, venimos perdiendo, eso a la motivación y a la confianza la hace perder. Tenemos que trabajar la cabeza y mejorar lo futbolístico, ya que hay muchos errores. Lo podés pagar caro si pasás los 90 minutos defendiendo".

LEER MÁS: ¿Cuándo volverá a jugar Unión por la Copa Sudamericana?

"No es fácil lo que logramos, ante un equipo que fue semifinalista el año pasado. No era fácil venir a esta cancha y plantarnos como lo hicimos en el segundo tiempo, más allá que en el primero jugaron muy bien, nosotros no los podíamos parar", agregó.

En cuanto a lo que significa para su carrera, dijo: "Esto es algo mágico, sobre todo en la parte final de mi carrera, se disfruta el doble. No sé cuánto tiempo más estaré en Unión, se me termina el contrato en tres o cuatro meses. Desde que vine metimos dos clasificaciones a la Sudamericana y ahora logramos una clasificación".