"La sensación es buena, porque sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, que viene con mucho trabajando y haciendo las cosas bien. Nosotros estamos en un proceso nuevo y creo que es un punto positivo pensando en lo que viene. Ahora habrá que hacerlo valer cuando juguemos en casa ante Defensa". Así de concreto fue el defensor de Unión, Jonathan Bottinelli, días después del empate en la 1ª fecha de la Superliga ante el campeón Racing.

Fiel a su estilo, el zaguero reconoció que todavía falta para que se vea la mejor versión del Tate, pero que se mantiene una línea e idea de juego. Mucho más él a los 34 años (14 de septiembre de 1984). "Me siento bien. La verdad estoy contento por cómo estoy físicamente y por cómo voy llevando el día a día pese a la edad. Me siento vigente y lo disfruto mucho", explicó en diálogo con el programa Café Veloz que se emite por Radio Zónica.

Durante la entrevista, resaltó las condiciones del colombiano Yeimar Gómez Andrade, con quien viene haciendo dupla hace casi tres temporadas: "Se merecía una transferencia por todo lo que venía haciendo, pero también es bueno que se haya quedado, porque es un animal en el buen sentido y la idea es potenciarnos aún más".

Bottinelli.jpg Prensa Unión

Luego, realzó al club diciendo que "Unión es un club vendedor, al que le cuesta retener a los jugadores y cuando vienen ofertas del exterior se le hace todavía más complicado. Nos estamos adaptando a todo eso y nos reinventamos para ser competitivos".

Fuera de este contexto, se sentó postura en torno a la polémica de los promedios del descenso: "Mucho no me gusta opinar de eso, porque una declaración puede costarle caro a mi equipo y no quiero. Lo que sí, solo espero que las cosas sean claras. Sé que hay equipos importantes peleando en la zona baja y nosotros estuvimos peleando durante tres temporadas para hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo con los promedios, pero tampoco de sacarlo de un día para el otro. Como decía, nosotros hicimos dos años muy buenos y nos posicionamos bien en los promedios y si lo sacan ahora nos estarían perjudicando, porque nos esforzamos un montón para progresar. Que todo sea con tiempo avisando con por lo menos dos años de antelación".

Unión formación.jpg Prensa Unión

"Pero lo bueno es que no nos va a tocar a nosotros, porque estamos bien. Pero quiero las cosas concretas y serias. Creo que esto debería ser aclarado de una vez, porque sino seguimos siendo los mismos para los afuera, que pensarán nuevamente que somos desprolijos y no me gusta", agregó.

En el final, fue ambicioso: "El objetivo lo pusimos alto, porque es la forma de lograr cosas. El desafío es intentar formar un equipo competitivo y que sigan hablando que Unión juega bien e intentar clasificar a otra copa internacional".