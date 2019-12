Bottinelli: "Si hubiese tenido dolor no íbamos a arriesgar"

Unas semanas atrás, tal vez era descabellado pensar en verlo este año nuevamente en una cancha. Pero con el correr de los días su evolución fue muy favorable y este sábado, en la despedida de Unión en 2019, Leonardo Madelón podrá contar con Jonathan Bottinelli.

El defensor fue el único protagonista que charló este viernes con la prensa y en el arranque no dudó en expresar que "estuve bastante complicado porque no me gusta estar afuera. A mí me gusta entrenar y estar siempre en los partidos. La primera semana no podía hacer nada, me dolía hasta para dormir y respirar, después fue disminuyendo el dolor, hasta llegar al día de hoy que no me duele".

El experimentado zaguero se metió en el rival de su última presentanción, al apuntar que "Talleres tuvo un último partido donde encontró muchos goles, viene un poco mejor, había arrancado bien después perdió varios partidos y ultimamente está en alza. No hay que dejarles espacios de mitad de cancha para adelante porque son muy dinámicos, pero se desprotegen atrás al atacar con mucha gente y eso hay que aprovecharlo".

Más adelante, reconoció que "el miércoles hicimos una práctica de fútbol y táctica, ahí es donde verdaderamente probé situaciones de juego y no tuve ningún dolor. Eso hace que esté presente, si hubiese tenido un dolor no íbamos a arriesgar por un partido más o uno menos con el cuerpo técnico y médico".

Por el momento, Boti desea enfocarse en este cotejo antes de trazar un balance sobre lo realizado hasta el momento. Por eso no dudó en expresar que "este partido es importante, hoy por ahí no lo vemos pero suma al final del campeonato. Venimos sumando en la última fecha, necesitamos acomodarnos y después nos despejaremos en las vacaciones para arrancar con todo el año que viene".

En otro tramo de la charla, el jugador rojiblanco expresó que "la Superliga es pareja, irregular en la mayoría de los equipos y nosotros no somos la excepción, uno trabaja para mejorar y meternos en los puestos de Copa. Cometimos más errores que los años anteriores, fallamos en marcas puntuales, en retroceso, hay varios factores por los cuales nos hicieron goles, queremos mejorar para lo que viene".

Respecto al sistema táctico que pondrán en ejecución en el estadio Mario Alberto Kempes, Bottinelli disparó: "Probamos con 4-4-2 y después con una lína de cinco, jugamos un par de partidos así, es un sistema donde se puede defender mejor cubriendo el ancho del campo, eso no significa que no dejemos de pensar en el arco rival y ser punzantes".

Antes de su despedida, hizo referencia a Fragapane y Bustos, dos jugadores importantes que tiene la T. En esta dirección apuntó: "Fraga es un jugador que cuando se pone de frente es muy determinante, hay que dejarlo siempre de espaldas y que no se de vuelta. Nos dio grandes satisfacciones por eso lo llevó Talleres. Bustos viene muy bien después de River se lo empezó a mirar con otros ojos, es un buen delantero y hay que tratar de neutralizarlo".