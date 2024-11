Campisi tendría casi un pie fuera de Unión y es ofrecido a varios clubes

De igual modo, mientras las chances estén, se gastarán todos los cartuchos. Eso hará también que se avance con el próximo proyecto, que se espera sea con Cristian González como técnico. Debe renovar y para ello, puso varias condiciones que la dirigencia deberá cumplir. No estrictamente en su salario, sino en el esfuerzo que habrá que hacer para reforzar el plantel.

A eso habría que sumar a quienes se buscará retener de los que finalizan sus vínculos y otros que tienen una salida casi cantada, como el caso del arquero Nicolás Campisi, que perdió hace rato el mano a mano con Thiago Cardozo, que dicho sea de paso también expira su acuerdo el 31 de diciembre.

Hace algunas semanas se conoció que fue ofrecido a Alianza Lima de Perú, pero no se supo más nada. Atendiendo al escenario, su representante estaría ya buscándole un nuevo lugar en Buenos Aires, medios partidarios de San Lorenzo informan que también lo acercaron, pero rápidamente habría sido desestimado por no ser prioridad.

Así con varios otros que por ahora no trascendieron. Claramente se trata de jugar al anticipo para tener algo claro en 2025. Un Campisi que en el mercado pasado se quedó, ya que lo buscó Atlético Nacional de Colombia, con la promesa de continuidad, pero no rindió y Kily González no dudó en cambiarlo. Después de ahí, no pudo ganar la pulseada y se volvió el inmediato suplente. La idea es encontrar minutos y sería ya a esta altura fuera de Unión.