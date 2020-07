Canuto: "Me encantaría volver a Unión"

Ignacio Canuto es uno de los jugadores surgidos de las inferiores de Unión que por esas cosas del destino nunca pudo pegar la vuelta al club, más allá de sus ganas de volver y de haber triunfado en Tigre (fue campeón de la Copa de la Superliga 2019), como en Atlético Tucumán, donde fue dirigido por Juan Manuel Azconzábal.

Tato Canuto habló con La Segunda de Radio Gol (FM 96.7), donde se refirió a lo que representó Unión en su carrera deportiva, mientras que también reveló que le "encantaría" volver a vestir la camiseta rojiblanca.

En el arranque de la charla, Canuto hizo referencia a cómo transitó el período de cuarentena y dijo: "Aproveché el tiempo para hacer cosas que no venía haciendo, pero te hace pensar muchas cosas, hay mucha nostalgia".

Luego, Canuto, surgido futbolísticamente de Unión, reconoció: "Hice una muy buena carrera, en el análisis por mis condiciones, por todos los clubes donde he jugado"

Pero no se quedó allí y Tato Canuto agregó: "Me encantaría volver a Unión después del tanto tiempo, pero soy muy respetuoso de eso, surgió una posibilidad en su momento y no se terminó dando, estoy abierto a una propuesta, la verdad es que me gustaría".

canuto.jpg Canuto hizo un repaso por su carrera y admitió las ganas de volver a Unión.

“No quiero desmerecer lo de Atlético Tucumán, la pase muy bien allá y estoy agradecido, pero cuando volví de México me imaginaba jugar en Unión. Me desilusionó no haber llegado en su momento, me enojé con la gente encargada de la negociación", reveló Canuto en otra parte, donde se refirió a la chance de volver al Tate.

Mientras que en otra parte de la charla, Canuto admitió: "Amigos y conocidos me preguntan por qué no vuelvo a Unión, lo primero que se me viene a la mente es que quiero estar en Santa Fe, mi familia esta ahí y mis amigos de toda la vida, volver a club sería algo hermoso en mi vida. Tengo un montón de ganas de jugar en Unión, estoy viviendo en Buenos Aires, estoy instalado acá, la única forma de que me vaya de Buenos Aires es para ir a Santa Fe".

"La mejor etapa de mi vida, dejando de lado ser campeón o la selección, es mi paso por las inferiores de Unión. Cuando sos campeón te imaginas serlo con la camiseta del club del que sos hincha", apuntó Canuto, en otro tramo, demostrando las ganas de volver al club.

En cuanto a la actualidad de Unión, Canuto acotó: "Lo veo muy bien, consiguió una estabilidad en Primera importante con clasificaciones a Copas".