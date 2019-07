Carabajal: "Madelón me convenció de llegar a Unión"

Este viernes fue presentado oficialmente Gabriel Carabajal como refuerzo de Unión, luego que el club publicara en sus redes sociales una imagen del volante firmando el contrato que lo unirá al club por los próximos tres años.

El cordobés, que viene de un importante paso por Patronato, ya trabaja a la par del plantel y este sábado será titular en el duelo ante Rosario Central, que se disputará en Arroyito. Llegó para reemplazar a Franco Fragapane, quien fue uno de los puntos más altos que tuvo el equipo en las dos últimas temporadas.

En conferencia de prensa se lo consultó sobre sus primeras sensaciones como jugador de Unión, y comenzó diciendo: "La verdad que todo muy bien, los chicos me recibieron muy bien. Los enfrenté varias veces y sin querer se genera una relación externa, tengo un par de conocidos con los cuales jugué en otros equipos. Si bien hace pocos días que llegué me encontré con un club ordenado, con un equipo de trabajo que obviamente busca hacer todo de la mejor manera".

En cuanto a cómo fue la negociación que tuvo varios capítulos en el mercado de pases, opinó: "Fue algo ajeno a mí, lo manejó mi representante. Yo traté de poner la cabeza y terminar mi contrato en Patronato, donde estuve entrenando. Hablé con Leo (Madelón), quien me convenció y me dieron muchas ganas de sumarme al plantel".

"Madelón tuvo mucho que ver. Todos arrancaremos del mismo lugar, peleando por un puesto. Ahora sé que tengo que esforzarme mucho y tener un compromiso muy grande, ya que estamos en una institución muy importante, por lo que hay que tomar todo de esa manera", agregó sobre la charla que mantuvo con el DT.

Y agregó: "Leo me dijo que fue un par de partidos a verme cuando estaba en Patronato, me vio y me conoció allí, me vio un poco más de cerca. Al plantel le puedo aportar tenencia de balón, velocidad y pegada; iremos viendo a medida que pasen los días lo que el entrenador y el equipo necesitan".

Cuando se lo consultó sobre sus expectativas personales al llegar al Tate debido a que el año que viene jugará nuevamente la Sudamericana, manifestó: "Estuve también en San Martín de San Juan donde fue un año muy sacrificado donde también nos salvamos. Es complicado pelear el descenso, te genera un estrés diario. Ahora llegué a un equipo que jugará Copa, que mira siempre para arriba, por lo que es un desafío muy lindo y lo tomo con mucha responsabilidad".

"Me toma en un momento muy bueno, sin dudas que cuando el jugador recorre varios clubes y crece adquiere una madurez deportiva y personal que es muy positiva. Me toma en esa etapa. Estoy muy contento de haber llegado a este club, esperemos hacerlo de la misma manera. Esta oportunidad me encuentra en una etapa muy linda de mi vida y mi carrera futbolística", cerró el jugador que fue clave para la salvación de Patronato.