Claudio Vivas, sin consenso en la gente para ser DT de Unión

Desde que se fue Leonardo Madelón, todos en Unión comenzaron a preguntar quién era el nombre ideal para reemplazarlo como técnico. Más que nada, porque la espalda que tenía el Francés no la tiene nadie y por eso, se sabía que la búsqueda sería muy compleja. Luego llegó el parate del fútbol por la cuarentena que fue instaurada por la pandemia del coronavirus y le permitió a los dirigentes tomarse un tiempo más. Hubo sondeos por Sergio Rodina, pero no pasó de ahí y en las últimas horas surgió que podría integrar la lista de candidatos es Claudio Vivas.

En sus últimas declaraciones, el presidente Luis Spahn reconoció que hay cuatro nombres entre los apuntados y que producto de este aislamiento se ahorraron unos mangos en el salario del técnico, pero no se avanzó producto de las dudas que hay entorno a los cambios que se vienen en el fútbol argentino.

image.png Claudio Vivas, excoordinador de Boca, habría perdido chances como posible técnico de Unión

A Claudio Vivas se lo asocia por ser colaborador al comienzo de su carrera de Marcelo Bielsa. También en divisiones inferiores con buenos resultados; sin embargo, cada vez que le tocó tomar las riendas de un equipo de Primera o el ascenso defeccionó. Es el gran debe que tiene en este rol que cumple, a los 51 años.

Actualmente está en Bolivar de Bolivia, con quien tiene contrato hasta diciembre. Algunos dirigentes lo tienen bien conceptuados. Más que nada por su manera de trabajar, pero hay otros que no. De igual modo, habría perdido terreno por el sondeo que se hizo en los hinchas, que no le dan crédito como probable técnico.

Sergio Rondina.jpg Prensa Arsenal

En comparación a Sergio Rondina, donde son más los simpatizantes a los que convence que no, con Claudio Vivas es la inversa, donde un grupo minúsculo le da el visto bueno. Por tal motivo, tras tomar fuerza el rumor esta semana, se fue diluyendo con el correr de las horas.

¡Pero ojo! Porque todo puede cambiar, mucho más por la incertidumbre que rodea a la vuelta del fútbol en argentina. En Unión no quieren apurarse en el nombramiento del nuevo técnico. ¿Tiene aún chances Marcelo Mosset? No habría que descartarlo, porque si se mantiene la determinación de quitar los descenso, no sería raro que se dé la apuesta para abaratar costos y potenciar a chicos del club.

No queda, habrá que seguir esperando...