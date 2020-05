Nereo Fernández: "Muchos hinchas me esperan en Unión"

Nereo Fernández se fue de Unión de la manera que menos pensó. Sin apoyo del por aquel entonces DT Leonardo Madelón, el histórico arquero prefirió no levantar polémica y abandonó el club al final de la temporada anterior.

Cuando muchos pensaron que sería el momento del retiro por la edad, el oriundo de La Brava recaló en Atlético de Rafaela, elenco que con muchos vaivenes intentó hacer pie en la Primera Nacional.

Luego de conocerse la terminación de todas las temporadas en el fútbol argentino, Fernández considera que su ciclo en la Crema está agotado, aunque de ninguna manera, al menos por ahora, en su cabeza asoma el retiro.

En diálogo con LT10 reconoció que "en este momento estoy con mi hermano pasando la cuarentena, podando los árboles, haciendo de todo un poco, siempre en actividad, moviéndonos, mejorando el parque y toda la casa".

LEER MÁS: ¿Qué jugadores seguirán en Unión luego del 30 de junio?

El excapitán de Unión y uno de los futbolistas que más veces defendió los colores a nivel profesional, más adelante se refirió a la posibilidad latente, con el Covid-19 en el medio, de colgar los guantes. Al respecto disparó: "Por supuesto que pienso en el retiro, vi la nota de Pepe Sand que piensa lo mismo, fuimos compañeros en Argentinos, sé cómo piensa, varios pensamos lo mismo, por la edad y por lo que estamos viviendo. Lo pienso todos los días, evalúo todo, ayer hablé con dirigentes de Atlético de Rafaela para saber cómo viene todo. Se vienen tiempos difíciles donde deberé evaluar si sigo en mi carrera o no".

Con un contexto económico difícil para la mayoría de los clubes del país, en especial el ascenso, el golero apuntó que "en Atlético seguramente no seguiré, salvo que haya otro pensamiento de la directiva. Si no es allí seguiré entrenando, a mi carrera no le puse límite, pero estamos en una situación difícil y para los futbolistas será complicado. Lo hablé con mi familia y tengo el apoyo de ellos para decidir lo que sea conveniente".

Nereo Fernández.jpg Nereo Fernández dejó un grato recuerdo en los hinchas de Unión. UNO Santa Fe / José Busiemi

El pasado 13 de abril, Nereo Fernández cumplió 41 años, pero su forma física y las pocas lesiones que tuvo lo llevaron a estar capacitado en su puesto a poder dar más en el equipo que asome en el horizonte. En ese sentido no dudó en expresar que "tengo muchos años de vigencia, un arquero puede extender su carrera, tenemos otros entrenamientos, otras actividades que un jugador de campo lo que hace que puedas extender tu carrera, siempre que estés convencido. Cuando me preguntaron hace algunos años me preguntaron hasta cuándo quería jugar y dije hasta los 40, lo hice y muy bien porque tengo 41 y estoy en actividad. Tengo muchos amigos que me cargan y me hacen esa broma, y acá estoy".

LEER MÁS: Unión analiza técnicos mientras se sumó otra opción

Para más adelante, apuntar sobre ese pensamiento firme de retirarse en Unión: "Es una de las cosas que apenas que me fui del club, una de mis metas era volver, cuando uno se propone una cosa hay que intentarlo. Siempre dije que me tuve que ir de una forma que no a todos nos gusta irnos de un club, pero lo acepté, me fui calladito y tranquilo, pero pensando en el retorno. Lo veo muy lejos, pero lo pienso siempre, muchos hinchas de Unión preparan mi vuelta y me esperan en Unión, eso me alienta a seguir en el fútbol. Lo tengo en mi cabeza pero no depende de mí. El club tiene dos arqueros muy buenos, Sebastián Moyano está en un nivel bárbaro, es un muchacho que labura, siempre lo dije que tiene un entrenador de arqueros como Rodrigo Llinas que lo sabe llevar y muy bien".