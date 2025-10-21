Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

Nazareno Arasa será el árbitro del partido que este martes, desde las 19.15, Unión y Defensa y Justicia animarán en el 15 de Abril. Los antecedentes.

21 de octubre 2025 · 07:48hs
La AFA confirmó que Nazareno Arasa será el árbitro principal del encuentro entre Unión y Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura. El juez rosarino estará acompañado por Julio Fernández y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Joaquín Gil oficiará de cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Daniel Zamora, con Diego Romero como AVAR, completando la terna tecnológica.

LEER MÁS: Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Arasa llega al partido en el ojo de la tormenta, luego de varios fallos polémicos en los últimos compromisos que tuvieron como protagonista a Barracas Central, el equipo vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En ese contexto, su designación vuelve a generar atención, sobre todo por la trascendencia del duelo para ambos equipos: Unión necesita ganar para escaparle al descenso y volver a los puestos de clasificación, mientras que Defensa busca mantenerse en la pelea por la cima.

Un historial parejo con Unión

El de este martes será el partido número 20 de Arasa dirigiendo al conjunto santafesino. Hasta el momento, el balance muestra siete victorias, siete empates y cinco derrotas para el Tatengue.

La primera vez que lo arbitró fue el 17 de mayo de 2018, en un triunfo por 2-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú por la Copa Argentina, disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Aquella tarde, los goles rojiblancos fueron de Rodrigo Gómez y Franco Soldano, en lo que marcó el debut del juez con el equipo santafesino.

En tanto, la última vez que Arasa impartió justicia en un partido de Unión fue en la fecha 7 de este Clausura, el pasado 1 de septiembre, cuando el equipo de Leonardo Madelón venció 3-2 a Racing en el 15 de Abril, con tantos de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari. En aquel encuentro, Adrián Martínez había abierto el marcador para la Academia, mientras que Facundo Mura descontó sobre el final.

Ante Defensa, un solo antecedente

Arasa tiene un único antecedente dirigiendo un partido entre Unión y Defensa y Justicia. Fue el 13 de diciembre de 2020, en el estadio 15 de Abril, por la Copa Diego Maradona. Aquella jornada, el “Halcón” se impuso 3-1 con goles de Gabriel Hachen, Washington Camacho y Miguel Merentiel, mientras que Franco Troyansky descontó para el conjunto santafesino.

Los registros con Defensa y Justicia

A Defensa y Justicia, en tanto, Nazareno Arasa lo dirigió en 11 oportunidades, de las cuales ganó siete, empató tres y perdió solo una. La primera vez que lo dirigió fue el 26 de enero de 2020, cuando goleó como local a Talleres por 4-1.

LEER MÁS: Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

En tanto que la última vez que impartió justicia en un partido con el Halcón como protagonista fue el 17 de septiembre del año pasado, cuando en el Bautista Gargantini cayó frente a Independiente Rivadavia por 1-0.

