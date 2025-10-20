Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Pese al bajón, Unión figura entre los equipos más estables del Clausura, ya que está entre los que mejor jugadores necesitó en cancha. ¡Mirá!

De cara al partido trascendental de este martes, desde las 19.15 en el 15 de Abril, ante Defensa y Justicia, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura , Unión se mantiene dentro del top de los equipos que menos jugadores utilizaron . Dato que quizás pocos tenían en cuenta, pero que devela una postura.

Bajo la conducción de Leonardo Madelón, el Tatengue apostó a formar una base sólida y darle continuidad a un núcleo de jugadores, lo que le permitió mantener cierta regularidad en el rendimiento. Solo en el reciente bache de cuatro partidos sin ganar el entrenador comenzó a introducir cambios más frecuentes, siempre con la idea de dar oportunidades y no por necesidad, tal como explicó el propio Madelón en la conferencia posterior al partido ante Central Córdoba.

Unión, con una base clara en el Clausura

Hasta el momento, Unión utilizó 25 futbolistas, ubicándose entre los equipos más estables del torneo. Encabezan la lista Barracas Central y Atlético Tucumán, con apenas 23 jugadores en acción. En el extremo opuesto, aparece Newell’s, que ya sufrió la baja de Cristian Fabbiani, y es el que más necesitó rotar: 33 futbolistas.

Esta continua utilización de un plantel acotado refleja la apuesta de Madelón a la consistencia y a darle identidad al equipo, aunque también implica que los recambios se manejan con criterio, pensando en mantener equilibrio y cohesión, especialmente de cara a los compromisos claves como el que este martes enfrenta al Halcón.

