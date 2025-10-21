Unión, entre la necesidad y la oportunidad de volver a creer ante Defensa

Unión recibirá a Defensa, desde las 19.15, con el objetivo de volver a la victoria para meterse en puestos de clasificación y alejarse del descenso.

Unión recibirá este martes a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin victorias. El equipo que dirige Leonardo Madelón atraviesa una racha negativa que incluyó dos empates y dos derrotas consecutivas, y necesita reencontrarse con el triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final y, al mismo tiempo, seguir alejándose de la zona baja de los promedios.

El conjunto santafesino ganó un solo partido como local en el certamen —ante Estudiantes de La Plata, en su debut por 1-0—, y ahora buscará hacer pesar la localía ante un rival que llega en alza. En su última presentación, el Tatengue cayó en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, lo que profundizó su bajón futbolístico y lo dejó con la urgencia de revertir la imagen ante su gente.

Necesitado de puntos y de confianza

El elenco rojiblanco había alcanzado la cima de la Zona A semanas atrás, pero el vértigo del liderazgo le pasó factura. Desde entonces, acumuló cuatro encuentros sin ganar: dos empates ante Independiente Rivadavia y Banfield, y dos derrotas frente a Aldosivi y Central Córdoba. Esa racha provocó un retroceso en la tabla y encendió las alarmas, tanto en la lucha por clasificar como en la pelea por la permanencia.

Defensa, con la mira en la cima

El conjunto de Florencio Varela, dirigido por Mariano Soso, aprovechó la irregularidad general de la Zona A y con una seguidilla de tres partidos sin perder (ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors) logró subirse a la punta, alcanzando los 19 puntos.

Pese a haber sufrido dos derrotas previas frente a Estudiantes y Platense, el Halcón supo mantener la estabilidad y llega con confianza a Santa Fe. Si gana, volverá a quedar en lo más alto de la tabla, posición que actualmente ocupa el Pincha con 21 unidades.

Los cambios de Madelón

Para este compromiso, Leonardo Madelón introducirá dos variantes respecto del equipo que cayó en Santiago. Julián Palacios ingresará por Augusto Solari, mientras que Agustín Colazo reemplazará a Franco Fragapane. Con estas modificaciones, Nicolás Palavecino se moverá por la izquierda en el mediocampo y Unión volverá a pararse con dos delanteros definidos: Colazo y Cristian Tarragona.

Marcelo Estigarribia, quien durante la semana trabajó de manera diferenciada por una molestia en una de sus rodillas, volverá a concentrar y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Unión sabe que el margen de error se achica. El Clausura entra en su recta decisiva y cada punto vale doble: para mantenerse en zona de clasificación y también para no complicarse en la tabla de los promedios. Este martes, ante un rival encumbrado, el equipo de Madelón buscará volver a encontrarse con su mejor versión y con una victoria que le devuelva la confianza.

Probables formaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Alexis Soto, Juan Gutiérrez, Lucas González; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora de inicio: 19.15.

Televisa: ESPN Premium.