Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Desde que arrancó el Torneo Clausura, Franco Fragapane siempre fue titular en Unión, pero por primera vez Madelón lo relega al banco de relevos

Por primera vez, el DT de Unión Leonardo Madelón decidió que Fragapane sea suplente.

Este martes desde las 19.15 Unión recibirá a Defensa y Justicia con la obligación de ganar para volver a meterse en zona de playoffs, dado que por primera vez el Tate está afuera de la clasificación a los octavos de final.

Y en lo que respecta a la formación titular, la gran novedad tiene que ver con la salida del equipo titular de Franco Fragapane, ya que por primera vez en el Torneo Clausura, será suplente.

Fragapane es un jugador que Leonardo Madelón conoce y muy bien, de hecho el gran rendimiento que mostró en su primera etapa con la camiseta de Unión coincidió con el actual entrenador.

Por ello, no fue sorpresa que cuando Madelón se hizo cargo del equipo, Fragapane se transformó en un titular indiscutido. En este Torneo Clausura, fue titular en 11 de los 12 partidos que jugó el Tate.

LEER MÁS: Unión y Defensa, un historial equilibrado y lleno de paridad

Y en el único partido que no estuvo, fue ante Argentinos Juniors, dado que tenía que cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el compromiso ante Tigre.

Pero está claro que el rendimiento de Fragapane fue de mayor a menor y existe un indicio que de alguna manera podía vaticinar su salida de la formación titular.

El mismo tiene que ver con que en los últimos tres partidos, Fragapane fue reemplazado en los primeros minutos del complemento.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

Contra Banfield fue reemplazado a los 10' de la segunda etapa, ante Aldosivi a los 13' del complemento y frente a Central Córdoba a los 11' del segundo tiempo.

Por lo cual y pese a que Madelón lo venía ratificando como titular, siempre era moneda de cambio y finalmente el DT decidió que ante el Halcón de Varela ocupe un lugar en el banco de relevos.

Es muy factible que en el transcurso del partido, Fragapane sume minutos y habrá que ver si esta decisión lo termina potenciando a un jugador que Madelón busca recuperar.