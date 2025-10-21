Se presentó oficialmente la 33° Fiesta Provincial del Deporte

La ceremonia tendrá lugar el 26 de noviembre en los Salones del Puerto, con transmisión televisiva para toda la provincia y la conducción de Gustavo López y Paola Netto.

La Agencia Santa Fe Deporte anunció oficialmente la edición 33 de la Fiesta Provincial del Deporte, que se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre en los tradicionales Salones del Puerto de la capital provincial. La ceremonia, que contará con transmisión televisiva para toda la provincia, tendrá como conductores a Gustavo López, reconocido periodista de ESPN, y Paola Netto.

El evento, que reconoce la labor de los deportistas más destacados de la provincia, fue presentado en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales , así como referentes de distintas disciplinas deportivas.

Entre los presentes se destacaron:

Juan Pablo Poletti , intendente municipal de Santa Fe.

Pablo Farías , diputado provincial y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

Fernando Maletti , secretario de Deportes de la provincia.

Silvina Rodríguez Mesón , subsecretaria de Deportes.

Nicolás Iparraguirre .

Carlos Marzo , director de Deportes de Santa Fe Capital.

Adrián Alurralde , director provincial de Educación Física.

Lucas Condal, subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas de la provincia.

También participaron representantes de los distintos Consejos Provinciales Deportivos (Coprode):

Carlos Lanzaro (fútbol)

Fabián Bochatay (voleibol)

Juan Alberto Scarpin (atletismo)

Alberto Gálvez (pesca)

Marcelo Bravo (bochas)

Un reconocimiento al deporte provincial

La Fiesta Provincial del Deporte constituye un espacio de reconocimiento y visibilidad para los deportistas de Santa Fe que se destacaron a lo largo del año en distintas disciplinas. La ceremonia permitirá a las autoridades y dirigentes deportivos entregar distinciones y poner en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

La combinación de figuras del periodismo deportivo y de la política provincial promete una jornada de celebración y reconocimiento, reforzando la apuesta de Santa Fe por fomentar y visibilizar el deporte en todos sus niveles.