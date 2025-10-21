Uno Santa Fe | Ovación | Provincial

Se presentó oficialmente la 33° Fiesta Provincial del Deporte

La ceremonia tendrá lugar el 26 de noviembre en los Salones del Puerto, con transmisión televisiva para toda la provincia y la conducción de Gustavo López y Paola Netto.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2025 · 09:29hs
Se presentó oficialmente la 33° Fiesta Provincial del Deporte

La Agencia Santa Fe Deporte anunció oficialmente la edición 33 de la Fiesta Provincial del Deporte, que se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre en los tradicionales Salones del Puerto de la capital provincial. La ceremonia, que contará con transmisión televisiva para toda la provincia, tendrá como conductores a Gustavo López, reconocido periodista de ESPN, y Paola Netto.

El evento, que reconoce la labor de los deportistas más destacados de la provincia, fue presentado en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, así como referentes de distintas disciplinas deportivas.

Entre los presentes se destacaron:

  • Juan Pablo Poletti, intendente municipal de Santa Fe.

  • Pablo Farías, diputado provincial y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

  • Fernando Maletti, secretario de Deportes de la provincia.

  • Silvina Rodríguez Mesón, subsecretaria de Deportes.

  • Nicolás Iparraguirre.

  • Carlos Marzo, director de Deportes de Santa Fe Capital.

  • Adrián Alurralde, director provincial de Educación Física.

  • Lucas Condal, subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas de la provincia.

Embed

También participaron representantes de los distintos Consejos Provinciales Deportivos (Coprode):

  • Carlos Lanzaro (fútbol)

  • Fabián Bochatay (voleibol)

  • Juan Alberto Scarpin (atletismo)

  • Alberto Gálvez (pesca)

  • Marcelo Bravo (bochas)

Un reconocimiento al deporte provincial

La Fiesta Provincial del Deporte constituye un espacio de reconocimiento y visibilidad para los deportistas de Santa Fe que se destacaron a lo largo del año en distintas disciplinas. La ceremonia permitirá a las autoridades y dirigentes deportivos entregar distinciones y poner en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

La combinación de figuras del periodismo deportivo y de la política provincial promete una jornada de celebración y reconocimiento, reforzando la apuesta de Santa Fe por fomentar y visibilizar el deporte en todos sus niveles.

Provincial Gustavo López Deporte
Noticias relacionadas
la sancion a sainz que podria beneficiar a colapinto en mexico

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

futbol y un poco mas: segundo capitulo con juan antonio pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Valentín Barco es seguido de cerca por el Bayern Munich.

Valentín Barco brilla en Francia y es seguido por Bayern Munich

Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario