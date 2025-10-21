Almagro superó al puntero Banco Provincial y enfrentará al mismo rival en una de las semifinales del Torneo Oficial U21.
Torneo Oficial U21: quedaron armadas las semifinales
Almagro frenó al puntero Banco Provincial y lo volverá a enfrentar en una de las semifinales del Torneo Oficial U21. La otra será Oeste-Rivadavia.
Por Ovación
La otra será entre República del Oeste y Rivadavia Juniors. Además, habrá Clásicos en la ronda del quinto al octavo lugar.
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 26
Viernes 17 de octubre
Rivadavia Juniors 72 (Juan Mantovani 25) - República del Oeste 82 (Tomás Govone 24)
Gimnasia 98 (Justo Gutiérrez 18) - CUST 56 (Tomás Leoni 12)
El Quillá 47 (Patricio Vanni 14) - Macabi 58 (Pedro Cogliano 26)
Lunes 20 de octubre
Unión (SF) 75 (Máximo Alvarez 22) - Colón (SF) 55 (Adrián Herrera 18)
Almagro 73 (Gonzalo Lozicki 27) - Banco Provincial 57 (Juan Torren 17)
Santa Rosa 0 - Regatas (SF) 20
Regatas Coronda 0 - Alma Juniors 20
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 24-2; República del Oeste 22-4; Rivadavia 21-5; Almagro 19-7; Gimnasia 18-8; Unión (SF) y Colón (SF) 16-10; Regatas (SF) 11-15; Macabi 10-16 y El Quillá 9-17; Alma Juniors 7-19 y CUST 4-22.
Semifinales
Banco Provincial vs. Almagro
República del Oeste vs. Rivadavia Juniors
Ronda del 5° al 8° puesto
Gimnasia vs. Regatas (SF)
Unión (SF) vs. Colón (SF)
Ronda del 9° al 12° puesto
Macabi vs. CUST
El Quillá vs. Alma Juniors
Fuente: Prensa ASB