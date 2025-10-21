Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial U21: quedaron armadas las semifinales

Almagro frenó al puntero Banco Provincial y lo volverá a enfrentar en una de las semifinales del Torneo Oficial U21. La otra será Oeste-Rivadavia.

21 de octubre 2025 · 08:29hs
Almagro superó al puntero Banco Provincial y enfrentará al mismo rival en una de las semifinales del Torneo Oficial U21.

La otra será entre República del Oeste y Rivadavia Juniors. Además, habrá Clásicos en la ronda del quinto al octavo lugar.

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 26

Viernes 17 de octubre

Rivadavia Juniors 72 (Juan Mantovani 25) - República del Oeste 82 (Tomás Govone 24)

Gimnasia 98 (Justo Gutiérrez 18) - CUST 56 (Tomás Leoni 12)

El Quillá 47 (Patricio Vanni 14) - Macabi 58 (Pedro Cogliano 26)

Lunes 20 de octubre

Unión (SF) 75 (Máximo Alvarez 22) - Colón (SF) 55 (Adrián Herrera 18)

Almagro 73 (Gonzalo Lozicki 27) - Banco Provincial 57 (Juan Torren 17)

Santa Rosa 0 - Regatas (SF) 20

Regatas Coronda 0 - Alma Juniors 20

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 24-2; República del Oeste 22-4; Rivadavia 21-5; Almagro 19-7; Gimnasia 18-8; Unión (SF) y Colón (SF) 16-10; Regatas (SF) 11-15; Macabi 10-16 y El Quillá 9-17; Alma Juniors 7-19 y CUST 4-22.

Semifinales

Banco Provincial vs. Almagro

República del Oeste vs. Rivadavia Juniors

Ronda del 5° al 8° puesto

Gimnasia vs. Regatas (SF)

Unión (SF) vs. Colón (SF)

Ronda del 9° al 12° puesto

Macabi vs. CUST

El Quillá vs. Alma Juniors

Fuente: Prensa ASB

Torneo Oficial U21 semifinales
