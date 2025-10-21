Uno Santa Fe | Santa Fe | cuatro

Acompañantes terapéuticos denuncian abandono estatal: "Hace cuatro meses que no cobramos"

Aunque el Congreso restituyó la ley de emergencia en discapacidad, los profesionales siguen sin cobrar sus honorarios. En Santa Fe apuntan contra IAPOS

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de octubre 2025 · 09:54hs
Acompañantes terapéuticos denuncian abandono estatal: Hace cuatro meses que no cobramos

La implementación de la ley de emergencia en discapacidad continúa sin materializarse, y el panorama para quienes sostienen día a día los tratamientos terapéuticos es cada vez más crítico.

“Hace más de cuatro meses que no cobramos nuestros honorarios”, relató Francisco Carrizo, acompañante terapéutico, en diálogo con Mañana UNO por UNO 106.3. “Es como manejar a ciegas. La situación es inestable y repercute directamente en nuestra economía y en la calidad de las terapias”, advirtió.

El profesional describió una realidad extendida en todo el país: “Muchos compañeros están dejando sus trabajos o buscan alternativas porque esto es insostenible. Y lo más perverso es que las autoridades se aprovechan de nuestro perfil humano: saben que no abandonamos a nuestros pacientes, entonces postergan los pagos”, denunció.

Carrizo comparó la situación con lo que sucede en el ámbito educativo: “Reclamamos, pero no dejamos de trabajar. Abandonar a los pacientes implicaría retrocesos terapéuticos de años”, expresó.

Críticas

Respecto de la realidad santafesina, el acompañante fue contundente: “IAPOS se ha convertido en una financiera. Los aportes de los empleados públicos quedan en una rueda donde el dinero está, pero no se paga. Nos deben cuatro meses y los trabajadores ya agotamos los ahorros, pedimos préstamos o caemos en financieras para poder seguir yendo a trabajar”, señaló.

Además, denunció que el atraso en los pagos y la falta de actualización de los nomencladores agravan el cuadro: “Desde noviembre de 2024 no se actualizan los valores, y cuando lo hacen, los aumentos son irrisorios. Te informan tarde, y cuando facturás, te dicen que la diferencia se paga después. Es un mecanismo perverso”, aseguró.

Carrizo reclamó una decisión política urgente: “Esto no pasa porque no haya dinero. Es una cuestión de voluntad. El gobierno provincial tiene la posibilidad de destrabar los pagos y reconocer la vulnerabilidad de este sector”, afirmó.

La ley nacional de emergencia en discapacidad, vetada por el presidente y luego restituida por el Congreso, aún no tiene aplicación práctica. Mientras tanto, los profesionales siguen sin cobrar y las personas con discapacidad sufren la interrupción o el deterioro de sus tratamientos.

“Cada día que pasa sin una solución significa un retroceso para los usuarios y un golpe más para los trabajadores que sostenemos la atención con recursos propios”, cerró Carrizo.

La entrevista completa por UNO 106.3:

FRANCISCO CARRIZO
cuatro meses discapacidad emergencia
Noticias relacionadas
Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

La Banda Sinfónica Policial de Santa Fe convoca a músicos mediante concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

crisis economica: la provincia de santa fe perdio 15.000 puestos registrados y mas de 2.000 empresas desde 2023

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15.000 puestos registrados y más de 2.000 empresas desde 2023

Intento de femicidio. Dieron de alta a la mujer brutalmente agredida por su expareja con una manopla de hierro.

Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja con una manopla de hierro

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras