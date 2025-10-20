Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre y Barracas Central empataron y Unión quedó 10° en la Zona A

Tigre y Barracas Central igualaron 2-2, de esta manera, Unión con su partido por jugar ante Defensa y Justicia quedó 10°

20 de octubre 2025 · 21:40hs
Tigre y Barracas Central empataron 2-2.

Tigre y Barracas Central empataron 2-2.

En el estadio José Dellagiovanna, Tigre empató 2-2 con Barracas por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, Unión quedó 10° a la espera de su compromiso ante Defensa y Justicia.

Tigre y Barracas Central empataron y dejaron a Unión fuera de los playoffs

El duelo contó con mucha polémica desde el arranque, ya que Ignacio Jappert tomó notoriamente de la camiseta dentro del área a Ignacio Russo a inicios del primer tiempo.

Sin embargo, el árbitro Jorge Baliño optó por seguir. Luego, sobre la media hora, Jhonatan Candia puso en ventaja al Guapo, quien se puso en superioridad numérica por la expulsión de Elías Cabrera.

Embed - FINAL EMOTIVO y EMPATE entre TIGRE y BARRACAS | #Tigre 2-2 #BarracasCentral | Resumen

Ya en el complemento, Russo igualó el duelo. Inmediatamente, Gonzalo Morales volvió a poner por encima al Guapo, a quien se lo igualaron sobre el final con un gol agónico de Sebastián Medina.

Con esta igualdad, tanto Barracas Central como Tigre se metieron en zona de playoffs. El Guapo se ubica 6° con 18 puntos y el Matador 7° también con 18 unidades.

Tigre Barracas Central Unión
