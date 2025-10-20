Uno Santa Fe | Unión | Unión

Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Se conoció la lista de convocados que armó Leonardo Madelón en Unión para el duelo crucial ante Defensa por la fecha 13 de la zona A del Clausura

20 de octubre 2025 · 21:20hs
Unión dio a conocer la lista de convocados para el duelo de este martes, desde las 21.15, ante Defensa por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido, en el 15 de Abril, tiene un valor estratégico enorme: no solo se juega la posibilidad de asegurar la permanencia, sino también seguir en zona de playoffs.

• LEER MÁS: Unión: Madelón vuelve a lo de siempre, pero ajusta detalles

La principal novedad en la nómina es la presencia de Marcelo Estigarribia, que viene con una molestia persistente en la rodilla y que le impidió entrenar con normalidad en los últimos días. Leonardo Madelón estuvo muy pendiente para tomar la decisión de llevarlo.

• LEER MÁS: La otra misión que tendrá Unión en el duelo bisagra ante Defensa en el 15 de Abril

La lista está conformada por los habituales citados, manteniendo la base del plantel que viene sosteniendo la estructura en los últimos partidos. Otro que figura es el paraguayo Fernando Díaz, que venía de quedar al margen del pasado cotejo en Santiago del Estero.

• LEER MÁS: Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

El cotejo frente al Halcón es mucho más que tres puntos: es una prueba de carácter para Unión, que necesita romper la racha de cuatro partidos sin victorias y reafirmar su rendimiento como local, donde no consigue alegrías hace varias jornadas. Además, la necesidad de cuidar el arco y fortalecer la solidez defensiva será un objetivo central, considerando que los últimos encuentros mostraron algunas fragilidades que el equipo pretende corregir.

• LEER MÁS: La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

El Tatengue llega con la premisa de alinear su base, darle continuidad a sus referentes y aprovechar la oportunidad de seguir en zona de playoffs, mientras asegura la permanencia en la categoría. Un partido de alta tensión con mucho en juego.

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/1980423788576538956&partner=&hide_thread=false

