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Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

Nazareno Arasa dirigirá nuevamente a Unión, que acumula nueve triunfos, ocho empates y seis derrotas bajo su arbitraje.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 08:33hs
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Nazareno Arasa dirigirá Unión ante Talleres en Córdoba.

Nazareno Arasa dirigirá Unión ante Talleres en Córdoba.

Nazareno Arasa volverá a dirigir a Unión este sábado, cuando el Tatengue visite a Talleres desde las 20 por el Torneo Clausura. El árbitro rosarino cuenta con un extenso historial junto al conjunto santafesino, ya que estuvo al frente de 23 partidos oficiales. El balance rojiblanco es positivo, con nueve victorias, ocho empates y seis derrotas.

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Un historial favorable para el Tatengue

La designación de Arasa trae consigo números positivos para Unión. De los 23 encuentros que dirigió al equipo santafesino, el Tatengue consiguió quedarse con los tres puntos en nueve oportunidades, mientras que terminó igualado en ocho ocasiones y sufrió seis derrotas.

De esta manera, el conjunto rojiblanco presenta un saldo favorable cuando el árbitro rosarino está al frente de sus partidos. Ahora, Unión buscará aprovechar ese antecedente para conseguir un resultado importante frente a Talleres y continuar con sus objetivos dentro de la Zona A.

El cuerpo arbitral para el encuentro estará integrado también por Federico Cano y Joaquín Badano como asistentes. Alejandro Scionti será el cuarto árbitro, mientras que Laura Fortunato y Ariel Suárez estarán a cargo del VAR.

Los últimos antecedentes de Arasa con Unión

El recuerdo más reciente del Tatengue con Arasa no terminó de la mejor manera. El último partido que dirigió al conjunto santafesino fue el 11 de agosto de 2026, cuando Unión recibió a Central Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Clausura y terminó perdiendo 2-1.

Sin embargo, en la misma temporada también existe un antecedente favorable. Arasa había sido el encargado de impartir justicia en la contundente victoria de Unión por 4-0 frente a Gimnasia de Mendoza.

Ahora, el rosarino volverá a cruzarse con el Tatengue en un compromiso de importancia. Esta vez será en Córdoba, ante Talleres, en un partido donde ambos equipos buscarán sumar para mantenerse en carrera dentro de la Zona A.

Nazareno Arasa Unión árbitro
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