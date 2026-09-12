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Unión y Talleres, cara a cara: así está el historial antes de volver a enfrentarse

Unión y Talleres se medirán por el Clausura con un historial de 49 partidos en Primera, donde el Tatengue ganó 12 veces.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 08:48hs
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Unión y Talleres, cara a cara: así está el historial antes de volver a enfrentarse

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se prepara para visitar a Talleres por la novena fecha del Torneo Clausura, en un nuevo capítulo de una extensa rivalidad en Primera División. A lo largo de 49 enfrentamientos entre ambos, el conjunto cordobés consiguió 18 triunfos, mientras que el Tatengue se impuso en 12 oportunidades. Los 19 partidos restantes terminaron igualados entre ambos equipos.

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La historia general favorece a Talleres

El historial entre Unión y Talleres registra una diferencia favorable para el elenco cordobés. En los 49 cruces disputados en Primera División, la “T” convirtió 78 goles y consiguió quedarse con la victoria en 18 ocasiones.

Por su parte, el Tatengue logró 12 triunfos y marcó 60 tantos. Además, hubo 19 encuentros en los que ninguno de los dos equipos pudo imponerse, dejando como resultado una gran cantidad de igualdades en el historial.

Sin embargo, el escenario cambia considerablemente cuando se tienen en cuenta las localías. En Córdoba se enfrentaron 22 veces: Talleres ganó 11 partidos, Unión solamente consiguió una victoria y los 10 encuentros restantes finalizaron empatados.

En Santa Fe, en cambio, el panorama es mucho más favorable para el conjunto rojiblanco. Allí disputaron 26 partidos, con 11 triunfos de Unión, seis de Talleres y nueve empates. El único enfrentamiento disputado en cancha neutral también quedó en manos del conjunto cordobés.

El último enfrentamiento terminó en empate

Para encontrar el antecedente más reciente entre ambos hay que remontarse al 2 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, Unión recibió a Talleres en el estadio 15 de Abril por la novena fecha del Torneo Apertura Mercado Libre.

El encuentro terminó 1-1. Rick Lima Morais fue quien abrió el marcador para el conjunto albiazul, mientras que Cristian Tarragona apareció para establecer la igualdad para el equipo santafesino.

Ahora, Unión y Talleres volverán a verse las caras, esta vez por el Torneo Clausura. El Tatengue intentará mejorar sus números históricos como visitante en Córdoba y sumar un triunfo que le permita seguir avanzando en sus objetivos dentro de la Zona A.

Unión Talleres historial
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